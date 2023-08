Biglietti Napoli: da oggi in vendita i tagliandi per le sfide contro Sassuolo e Lazio

Da quest’oggi, il Napoli mette a disposizione dei propri tifosi i biglietti per le due sfide di campionato contro il Sassuolo e la Lazio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, in programma il 27 agosto e il 2 settembre alle ore 20:45.

È grande attesa per il ritorno del Napoli al Diego Armando Maradona, per la prima volta dopo il successo in campionato conquistato nella scorsa stagione. Le prossime due avversarie degli azzurri all’impianto di Fuorigrotta saranno il Sassuolo e la Lazio. La società partenopea, a partire dalle ore 12:00, ha messo in vendita i biglietti, rendendo noti i prezzi e le modalità di vendita.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto.

Prezzi biglietti Napoli-Sassuolo

Curve inferiori: 25 euro

Curve superiori: 35 euro

Distinti inferiori: 55 euro

Distinti superiori: 70 euro

Tribuna Nisida: 90 euro

Tribuna Posillipo: 140 euro

Prezzi biglietti Napoli-Lazio

Curve inferiori: 30 euro

Curve superiori: 45 euro

Distinti inferiori: 70 euro

Distinti superiori: 90 euro

Tribuna Nisida: 120 euro

Tribuna Posillipo: 180 euro

Modalità di vendita

Sarà consentito l’acquisto del biglietto solo ed esclusivamente a chi è munito di Fidelity Card – SSC Napoli Fan Stadium Card.

I biglietti potranno essere acquistati sia Online su Ticketone – il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card) – o nei Punti vendita Ticketone abilitati – anche in tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12.00 di lunedì 28 agosto 2023. Di seguito, i prezzi per i biglietti del settore Tribuna Family