Sfuma ufficialmente un obiettivo del Napoli: il suo nuovo club

Era uno dei tanti obiettivi sul taccuino della dirigenza azzurra per il post Kim Min-Jae, adesso è ufficiale il passaggio al suo nuovo club

Il mercato del Napoli è partito dalla necessità di acquistare un giocatore in difesa che non faccia rimpiangere la stagione del coreano. Kim è stato eletto come MVP della difesa durante lo scorso campionato. Fiutando l’occasione della clausola da 50 milioni, il Bayern Monaco si è fiondato all’assalto del Napoli pagandola prontamente al Napoli. Che l’asiatico avesse lasciato dopo solo una stagione era nell’aria da molto, i tifosi si aspettavano infatti subito un grande nome che lo andasse a sostituire. Tantissimi i nomi analizzati dalla dirigenza, ma la trattative per questi giocatori sembravano assolutamente non decollare.

Si è passati dal valutare giocatori di prospettiva ma comunque già pronti come Kilman, Danso, Le Normand e Itakura, troppo alte le richieste che sono arrivate dai loro rispettivi club di appartenenza. A quel punto, una sensazione di pessimismo misto quasi a critica nei confronti della dirigenza, si è alzata sulla squadra campione d’Italia. Il Napoli non riusciva a trovare l’erede di Kim e il tempo scorreva veloce. Garcia più volte aveva chiesto un difensore che svolgesse l’intero ritiro con la squadra, ma niente. Soltanto i primi giorni di agosto sono stati decisivi per la firma di Natan.

Il mercato non è ancora chiuso

La dirigenza del Napoli ha visto nel giocatore brasiliano, un calciatore capace di sostituire Kim. Al momento Natan è l’unico acquisto in difesa e la società pare si stia focalizzando su altri reparti. Soltanto di poche ora fa l’ufficialità di Josip Sutalo all’Ajax. Difensore croato classe 2000, era finito nel mirino di tanti club di Serie A. Sul giocatore c’era anche il Napoli che però alla fine ha mollato l’obiettivo. Niente da fare quindi per Aurelio De Laurentiis che ha preferito virare su Natan del Red Bull Bragantino.

Josip Sutalo si è trasferito all’Ajax per circa 20 milioni di euro + 3 di bonus raggiungibili in un secondo momento. Il croato è uno dei tanti talenti prodotti dalla Dinamo Zagabria e con la squadra balcanica ha giocato anche i match di qualificazione alla prossima Champions League. Proprio di Sutalo il gol illusorio per i croati contro l’AEK Atene. A spuntarla alla fine sono stati i greci che giocheranno così la prossima CL partendo dalla quarta fascia delle urne per i gironi. Anche la Fiorentina era interessata al croato, ma poi la squadra di Vincenzo Italiano ha preferito virare sull’esperienza del colombiano Yerry Mina.