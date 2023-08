Lindstrom-Napoli, indizio dai social? Il dettaglio che non passa inosservato

Tifosi del Napoli particolarmente attratti da un indizio social dall’ultim’ora, che potrebbe suggerire all’approdo in azzurro di un obiettivo.

Comincia con il piede giusto il campionato 2023/24 targato SSC Napoli, con il successo da parte degli uomini di Rudi Garcia al debutto contro il Frosinone. I neo-promossi ciociari sono infatti stati sconfitti per 1-3 da degli azzurri quasi sempre in controllo del match, fatta eccezione per i primi 20 minuti di forte stampo gialloblu. Proprio la squadra di Esuebio Di Francesco ha avuto il merito di sbloccare la contesa grazie al rigore trasformato da Harroui, con i padroni di casa vicini anche al pareggio con una traversa colpita da Caso sul punteggio di 1-2.

Archiviata dunque la prima trasferta stagionale, per il Napoli sarà ora tempo di prepararsi al doppio impegno casalingo con Sassuolo e Lazio, prima che la pausa Nazionali ci privi della Serie A ancora per una settimana. Curiosità dunque per i supporter partenopei in vista del ritorno fra le mura del Maradona, che potrebbe essere enfatizzato ulteriormente dall’arrivo in maglia azzurra dello spagnolo Gabri Veiga.

Quest’ultimo dovrebbe infatti divenire ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli a breve, con visite mediche e presentazione attese nei prossimi giorni. Le ultime indiscrezioni hanno inoltre rivelato che il centrocampista non sarà l’ultimo movimento di mercato che la squadra di Aurelio De Laurentiis effettuerà in questa sessione estiva, con un nuovo obiettivo etichettato come ad un passo dal club campano. Un possibile indizio social, spuntato qualche ora fa, ha dunque contribuito a rafforzare tale idea nelle menti dei tifosi partenopei.

Napoli su Lindstrom, il mistero sul possibile indizio social

Ci ha pensato la redazione de Il Mattino a sganciare la bomba di mercato giornaliera. Secondo il quotidiano infatti, Jesper Lindstrom, calciatore danese di proprietà del Francoforte e da poco tornato sotto il mirino dei partenopei, sarebbe infatti vicinissimo ad accasarsi al Napoli per circa 20 milioni. Una notizia tanto entusiasmante quanto sorprendente, indubbiamente frutto del sempre più insistente interesse arabo nei confronti di Hirving Lozano.

L’idea di un Lidstrom ad un passo da Napoli ha dunque contribuito ad elevare la gioia dei supporter partenopei, incappati ben presto in un possibile indizio social da parte del danese. Quest’ultimo, nella bio del proprio profilo Instagram, avrebbe infatti inserito d’improvviso l’emoticon di una bandiera italiana. Migliaia le consderazioni spopolate dunque sul web ad opera dei tifosi azzurri, secondo il quale tutto ciò rappresenterebbe un malizioso indizio social lasciato dal calciatore.

La controparte afferma invece che tale emoticon fosse già presente da molto tempo sul profilo dell’attuale ala del Francoforte e che rappresenti un tributo alle origini di Lindstrom, vista la presenza anche delle bandiere di Danimarca e Svezia. Un vero e proprio mistero è dunque calato sul Napoli e sulle menti di migliaia di tifosi, particolarmente felici all’idea di un acquisto di tale caratura portato a termine dal club partenopeo.