Il Napoli tentenna e cambia il mercato: Garcia può perdere il colpaccio

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo e gli ultimi giorni, per il Napoli, potrebbero avere in serbo alcune sorprese

Messo in cassaforte l’esordio stagionale, il primo da campioni d’Italia dopo 33 anni, gli azzurri adesso si fionderanno nuovamente sul mercato. Quella con il Frosinone è stata un’ottima partenza per la brigata di Rudi Garcia che, nonostante sia partita subito in svantaggio, ha saputo ribaltare brillantemente la situazione, apparendo agli occhi dei tifosi già in ottima forma. Meno brillante la prova di Jens Cajuste, uno dei nuovi volti del Napoli di quest’anno. Il centrocampista svedese è apparso subito in difficoltà con i ritmi del nostro campionato. La sensazione è quella che abbia bisogno di ulteriore tempo per integrarsi al meglio con la rosa.

In vista della partita e soprattutto dell’esordio stagionale allo stadio Maradona, i partenopei contano di arrivarci con una importante novità. Gli azzurri ospiteranno i neroverdi del Sassuolo e per la partita di domenica sperano di poter convocare Gabri Veiga. Ormai è tutto fatto tra le parti ed il giocatore nelle prossime ore sarà in città per visite mediche e firma sul contratto. Un rinforzo importante per Rudi Garcia che, contando il gesto d’amore di Zielinski che ha deciso di rimanere, avrà a disposizione una grande varietà a centrocampo.

Prossimo acquisto già programmato per ADL

L’acquisto di Gabri Veiga sarà di vitale importanza per il Napoli. Lo spagnolo è un giovane fantasista e in Liga, nonostante sia ancora molto giovane (2002), ha fatto vedere grandi cose. Intanto però la vicenda sembra chiusa e Aurelio De Laurentiis e dirigenza stanno già pensando al prossimo colpo. Il mercato in entrata non è assolutamente chiuso e si punterà a rinforzare ancora di più la squadra. Dalle ultime ore emerge un’accelerata del Napoli per Jesper Lindstrom. Da giorni si parlava del danese come sostituto di Lozano. Il suo acquisto potrebbe essere molto vicino.

Duttile esterno d’attacco che può trasformarsi in trequartista, Lindstrom sembra essere il preferito della dirigenza per l’attacco. Danese, classe 2000, attualmente è in forze all’Eintracht Francoforte. Nonostante le ultime accelerate della dirigenza partenopea, Lindstrom è stato schierato titolare nella partita di Bunseliga di oggi. Il Francoforte ha vinto per 1-0 la il match contro il Darmstadt e il giocatore che piace molto al Napoli ha giocato quasi tutti i 90 minuti. La sensazione è che alla dirigenza partenopea serva intensificare ancora di più i contratti con i tedeschi e assicurarsi il giocatore al più presto.