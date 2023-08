Erede Lozano già bloccato, ma occhio alla Juve

Gli azzurri pensano al sostituto del messicano, attenzione alla Juventus che potrebbe far saltare tutto

Il giorno dopo la vittoria nella prima partita di campionato, il Napoli continua a lavorare sul mercato sfruttando tutti gli ultimi giorni disponibili.

Nell’esordio stagionale gli azzurri ripartono da dove erano rimasti. Vittoria per 1-3 sul campo del Frosinone e primi tre punti dell’anno conquistati. Il brivido iniziale, il gol di Harroui dal dischetto dopo il fallo di Cajuste, ha svegliato il Napoli che si è rimboccato le maniche e ha messo sotto il Frosinone. Il pareggio di Politano e la doppietta del solito Victor Osimhen regalano la vittoria al Napoli che adesso può concentrarsi sulla prossima partita, contro il Sassuolo, e sugli ultimi giorni di calciomercato.

In attesa della firma di Gabri Veiga, per il quale sono arrivate conferme anche da Benitez che ha ammesso che la trattativa è in dirittura d’arrivo e, per questo motivo di non averlo fatto giocare nell’ultima partita del Celta Vigo, la dirigenza azzurra è impegnata sulla situazione di Hirving Lozano. Il messicano è stato uno degli argomenti dell’estate per il Napoli, e adesso sembra che qualcosa si stia muovendo.

Napoli, idea Lindström come sostituto di Lozano

Decisa a sostituire Hirving Lozano, o quantomeno a trovare qualcuno che possa colmarne il buco se dovesse andare via, la dirigenza del Napoli ha messo nel mirino Jesper Lindström.

Il trequartista danese, classe 2000, ha disputato un’ottima stagione l’anno scorso all’Eintracht Francoforte, tanto da finire sul taccuino di Cristiano Giuntoli già quando i tedeschi affrontarono il Napoli in Champions League. Nove gol e 4 assist in 39 partite, per quello che sembra il profilo giusto per sostituire Lozano.

Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma il Napoli deve necessariamente liberarsi del messicano prima di poter provare l’affondo per il danese. Gli azzurri stanno pensando anche ad una soluzione diversa: prendere il calciatore e lasciarlo in prestito ai tedeschi almeno fino a gennaio 2024, sessione in cui Lozano potrebbe lasciare Napoli. Per Lozano resta aperta la pista MLS, dopo aver rifiutato le offerte di trasferimento immediato.

Occhio anche alla Juventus, che potrebbe puntare l’esterno danese dopo che la trattativa per portare Berardi a Torino è saltata. I bianconeri cercano qualche innesto e potrebbero beffare il Napoli a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Attenzione, dunque, alla sfida con i bianconeri anche fuori dal campo.