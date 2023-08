Calciomercato Napoli, sfuma l’obiettivo: la sua nuova squadra

Il calciatore ha svolto in serata le visite mediche con la sua nuova squadra, obiettivo sfumato per gli azzurri

Era uno dei tanti nomi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso. Una miriade di calciatori analizzati e studiati come possibili eredi di Kim Min-Jae. Di grande affidabilità e qualità è stata la stagione del coreano con il Napoli, un suo sostituto è stata la priorità numero uno per la dirigenza. Da Le Normand a Danso passando per Kilman e Mavropanos. Proprio il greco sembrava essere il profilo giusto per il Napoli ma il muro dello Stoccarda non ha permesso di concretizzare l’affare.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Mavropanos ha da poco svolto le visite mediche con il West Ham. Il centrale ellenico aspetta soltanto di essere ufficializzato dagli Hammers e iniziare ufficialmente la sua avventura in Premier League.

Alla fine la scelta è ricaduta su Natan

Nonostante il trasferimento al West Ham, il Napoli si era tirato fuori dalla corsa per il greco già da tempo. Lo Stoccarda, club in cui militava Mavropanos, richiedeva circa 25 milioni, troppi per la dirigenza del Napoli. Ottimo prospetto futuro, i partenopei lo avevano attenzionato in quanto grande fisicamente strutturato e capace di avanzare e impostare.

La scelta degli azzurri alla fine è stata “low cost”, il brasiliano Natan è costato circa 10 milioni + bonus ed è una delle solite scommesse di Aurelio De Laurentiis così come lo era stata Kim. Il difensore greco è stato pagato circa 20 milioni + 5 di bonus dagli inglesi e tra qualche ora sarà ufficialmente un calciatore del West Ham.