Scontro con la rivale: si complica l’affare per il Napoli

Un Napoli attivissimo sul calciomercato potrebbe, però, rinunciare ad uno dei suoi obiettivi. Un’altra squadra di Serie A è infatti pronta a fare un’offerta irrinunciabile al giocatore

Ormai ci siamo, il campionato di Serie A 2023/24 sta per iniziare con i Campioni d’Italia del Napoli che sfideranno il neopromosso Frosinone quest’oggi alle 18:30 allo Stadio Benito Stirpe. La squadra ha l’obiettivo di riconfermarsi al vertice, nonostante il cambio allenatore, con Rudi Garcia che ha preso il posto di Luciano Spalletti, e la cessione di Kim Min-Jae, il miglior difensore della scorsa Serie A.

In questi giorni di mercato, aperto fino al 31 agosto, ci sono stati e ci saranno numerosi cambiamenti nelle rose e anche in quella del Napoli. Sono arrivati Natan, dal Red Bull Bragantino come post Kim, e Jens Cajuste, dal Reims per rafforzare il centrocampo, ed è ormai anche fatta per Gabri Veiga dal Celta Vigo. Non tutte le trattative, però, possono risultare sempre positive. In casa Napoli, infatti, si sta accantonando sempre di più un vecchio pallino, visto il forte interesse di una rivale che pare pronta a fare un’offerta irrinunciabile al club e al giocatore stesso, superando così quella proposta dal club azzurro.

La Fiorentina spinge forte su Baldanzi dell’Empoli

Tommaso Baldanzi è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione. Il classe 2003, alla sua prima stagione da professionista, ha segnato 4 gol e ha offerto tutto il suo talento per trascinare l’Empoli ad una salvezza abbastanza tranquilla. Performance che hanno attratto numerose squadre, anche alla luce dell’eccellente Mondiale U20 giocato in primavera, anche se terminato amaramente per gli Azzurrini con la sconfitta in finale.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sono forti interessi da parte di squadre come Napoli e Inter ma sono stati condotti solo dei piccoli sondaggi esplorativi. Chi invece sembra pronto a fare un’offerta importante all’Empoli e al giocatore sarebbe la Fiorentina. Seppur storicamente acerrima rivale degli Azzurri toscani per quanto riguarda le tifoserie, tra le due dirigenze persiste un buon rapporto anche alla luce dell’affare legato a Fabiano Parisi, trasferitosi alla Viola in questa sessione di mercato.

Baldanzi è stato considerato inizialmente dalla Fiorentina come sostituto di Gaetano Castrovilli, che era prossimo a trasferirsi al Bournemouth. Le visite mediche fallite, a causa dei problemi al ginocchio, hanno fatto saltare l’affare ma continuano i dialoghi per portare il classe 2003 a Firenze. Molto apprezzato da Vincenzo Italiano, l’affare potrebbe impostarsi su un trasferimento a titolo definitivo da circa 20 milioni più l’aggiunta di una contropartita tecnica. Sarebbe un investimento per il futuro per la Fiorentina che si assicurerebbe uno dei giocatori più promettenti del nostro campionato.