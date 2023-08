Nuova offerta dall’Arabia per Lozano: duello fra due club

Arriva una nuova offerta dall’Arabia Saudita per Hirving Lozano, con un nuovo club saudita sulle tracce del messicano.

Continua la telenovela in casa Napoli con protagonista Hirving Lozano. L’esterno destro, cui contratto con gli azzurri è in scadenza nel 2024, è infatti ben presto divenuto l’oggetto del mistero all’interno del club di Aurelio De Laurentiis, viste le risposte negative proferite dal chucky sia alle offerte di trasferimento all’estero che alle proposte di rinnovo ad opera dei partenopei.

Continua dunque a camminare con un grosso punto interrogativo sul capo il messicano, non sceso in campo neanche per un minuto nel corso di Frosinone-Napoli. Segnale di mercato oppure no, è innegabile che la situazione Lozano necessiti di essere risolta quanto prima, con ancora una volta l’intervento arabo pronto a rivelarsi propiziatorio. Dopo le news inerenti all’Al-Ahli emerse nella serata di ieri, un altro club saudita sarebbe pronto ad offrire ingenti somme di denaro al Napoli in cambio di Lozano.

Al-Ittihad su Lozano, l’offerta del club

Si prospetta all’orizzonte un vero e proprio duello messo in atto dai due club del fondo PIF per accaparrarsi le prestazioni di Hirving Lozano. Sarà infatti Al-Ahli contro Al-Ittihad sulle tracce del messicano, con il club giallonero protagonista di una super offerta maturata nelle ultime ore. A riportarla, è l’esperto di mercato spagnolo Javi Corbelle, che narra addirittura di cifre vicine ai 31 milioni.

Quasi le stesse offerte dall’Al-Ahli, con la parola fine che spetterà dunque a Lozano. Il messicano dovrà infatti decidere se unirsi al club di Firmino, Mendy e Kessie piuttosto che a quello di Benzema e Kante. Questo potrebbe però essere soltanto l’ultimo dei problemi, visto che non sono ancora note le volontà del chucky. L’esterno potrebbe infatti decidere di rifiutare l‘Arabia proprio come il compagno di squadra Zielinski, galvanizzato dall’esperimento Garcia che ha più volte ribadito di vedere bene Lozano nel ruolo di ala sinistra. Le prossime ore saranno senz’altro fondamentali per conoscere i risvolti di tale storia.