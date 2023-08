Lo scherzetto dell’ex: Salah inguaia Garcia

Momo Salah sta per giocare un brutto scherzo all’ex allenatore Garcia: se l’egiziano lo fa, ha inguaiato il Napoli

Il Napoli è attivissimo sul mercato: con le conferme di Zielinski e Osimhen, l’arrivo di Natan, Cajuste e Gabri Veiga in dirittura d’arrivo, la squadra è competitiva per la prossima stagione. Garcia ha fissato gli obiettivi ed il Napoli è pronto a ripetersi. A cominciare dalla trasferta di Frosinone. Intanto si continuerà a lavorare ad eventuali opportunità e soprattutto a sfoltire la rosa, se arriveranno le offerte giuste.

Gli intrecci di mercato, a volte, sanno essere clamorosi. Ai tempi della Roma Rudi Garcia ebbe un ottimo rapporto con Momo Salah, funambolo oggi in forza al Liverpool. Proprio Salah potrebbe “inguaiare” il suo ex allenatore con una clamorosa mossa di mercato. Se andasse in porto questo movimento, per il Napoli sfumerebbe un colpo.

Salah pronto ad ‘inguaiare’ Rudi Garcia: la mossa

L’estate araba continua a scorrere bollente e non risparmia nessuno. Nel trimestre che si sta per concludere, gli arabi hanno fatto il loro ingresso – a dir poco maestoso – nel mondo del grande calcio, lanciando la sfida ad equilibri consolidatisi nel tempo e candidandosi a futuri protagonisti del calcio mondiale. Senza risparmiare nessuno, men che meno Momo Salah. Nelle scorse ore l’egiziano ha aperto al trasferimento all’Al Ittihad, squadra dove militano Benzema e Kanté. Il Liverpool ha recepito e, nel dubbio, si tutela: se parte Salah si punta su Johan Bakayoko.

L’esterno del PSV è una delle stelle dell’Eredivise ed ha attirato su di sé le attenzioni di tutti i top club d’Europa. In particolare di PSG e Napoli, ovviamente. Vent’anni ed un potenziale ancora da scoprire, Bakayoko è un rinforzo che Garcia avrebbe ritenuto idoneo per sostituire Hirving Lozano, anche lui sulla lista dei partenti.

Ora però l’operazione Salah mette a serio rischio l’interesse del Napoli per il talento belga in forza ad Eindhoven. Salah ha un contratto con il Liverpool fino al 2025, ad Anfield è la stella indiscussa e in Reds ha vinto tutto, compresa una storica Premier League. Manco a dirlo, da protagonista. L’avventura però potrebbe essere giunta ai titoli di coda.

Salah ha aperto agli arabi, che ora tentano l’affondo per strapparlo da Liverpool. Andasse in porto, i Reds punterebbero su Bakayoko. E per il Napoli si complicherebbe e non poco la pista per il belga. Si attendono sviluppi.