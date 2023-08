Intreccio di mercato tra Juve, Milan e Napoli. Le richieste dei bianconeri spaventano il Diavolo, che guarda in casa azzurra. I dettagli

Il mercato è ormai arrivato alle sue battute finali. Meno di quindici giorni e i conti saranno fatti, con le porte del calciomercato estivo che chiuderanno il prossimo 1 settembre. Manca sempre meno, dunque, per completare le rose di questa stagione di Serie A, in particolare per le Big. Un mercato altalenante, quello di questa estate. Di certo le sirene arabe hanno influito e non poco sugli esiti delle trattative per le squadre italiane.

Gli intrecci, comunque, non mancano. Si è creato un asse di mercato da questo punto di vista che lega Juventus, Milan e Napoli. Una mossa dei bianconeri, per esempio, ha spinto i rossoneri a guardare in casa partenopea. Quel che può succedere ha del clamoroso.

La Juve spara alto, il Milan chiama il Napoli: affare in arrivo?

Si sa che il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa intercambiarsi con Giroud. Il solo Okafor da solo non basta ed oltretutto gli andrà concesso un periodo di fisiologico ambientamento. Allora i rossoneri, nelle scorse ore, hanno bussato alla porta della Juventus. Chiedendo informazioni su Moise Kean, centravanti che alla Juve gioca ma che è in perenne ballottaggio con altri. La risposta bianconera ha però gelato il Milan: niente prestito, cessione solo definitiva. A trenta milioni di euro circa. Un budget che i rossoneri reputano fuori mercato. Da qui l’attenzione in casa Napoli: il nome che piace è quello di Giacomo Raspadori.

Un’ipotesi, niente più. I rossoneri seguono Raspadori dai tempi del Sassuolo. Si sa poi come è finita: a spuntarla è stato il Napoli, che ha poi riscattato il fantasista di Bentivoglio. Lo scorso anno Raspadori ha giocato spesso da subentrato, riuscendo comunque ad incidere: suo il gol allo Stadium contro la Juve, per esempio.

Quest’anno, con l’addio di Spalletti e l’avvento di Garcia, per Raspadori sono sorti alcuni dubbi. Che il tecnico francese, in realtà, ha fugato. Contro il Frosinone Raspadori è partito titolare, a conferma della stima che il tecnico francese ha per lui. Questo sarà un anno di novità.

Il Milan, comunque, resta in attesa di capire la situazione ed eventuali spiragli o margini di manovra. Ad oggi non si scarta nessuna ipotesi, per quanto appaia assai improbabile che il Napoli decida di privarsi di uno dei suoi gioielli, seppur in prestito.