Napoli, niente da fare per Frosinone: non ci sarà

Garcia sta studiando la formazione ideale da mandare in campo contro il Frosinone. Un elemento a lui gradito non potrà esserci

Partirà da Frosinone il campionato del Napoli Campione d’Italia, intenzionato a piazzare il bis e a conquistare il quarto scudetto della propria storia. Il gruppo capace di vincere l’ambito titolo e porre fine ad un periodo senza trionfi durato 33 anni, in queste settimane, è andato incontro a diverse novità: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, si è trasferito alla Juventus mentre Luciano Spalletti ha preferito salutare la compagnia. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia, chiamato a replicare i fasti del mister originario di Certaldo.

Il francese è rimasto soddisfatto dalle prove fornite dalla sua squadra nel corso delle varie amichevoli fin qui disputate, tuttavia è consapevole del fatto che in Serie A sarà necessario fare ancora meglio e partire subito forte. Il debutto, fissato per il 19 agosto sul campo dei ciociari neo promossi, si sta avvicinando e l’ex Al-Nassr sta studiando che tipo di formazione mandare in campo. Il modulo di base, salvo sorprese, resterà il 4-3-3 ed entrambi i nuovi acquisti Natan e Jens Cajuste partiranno dalla panchina.

Sia il brasiliano (prelevato dal Red Bull Bragantino in cambio di 10 milioni) che lo svedese (acquistato dal Reims per 12 milioni) necessitano di ulteriore tempo per ambientarsi al meglio nella nuova realtà. All’appello, poi, mancherà pure un altro elemento molto apprezzato da Garcia il quale però, nell’occasione, dovrà fare a meno di lui.

Napoli, Garcia dovrà fare a meno di Veiga contro il Frosinone

Parliamo di Gabri Veiga, valutato 40 milioni dal Celta Vigo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, a breve, tornerà alla carica mettendo sul piatto 35 milioni cash più una serie di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra ed una percentuale (compresa tra il 5% ed il 10%) sulla futura rivendita. I contatti sono quindi destinati ad intensificarsi presto, con i partenopei decisi a chiudere in maniera positiva l’operazione a stretto giro di posta.

Il centrocampista classe 2002, autore di 11 reti e 4 assist nelle 40 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, dal canto suo freme dalla voglia di sbarcare al Napoli. Alla fumata bianca non manca molto, ma per ottenere il via libera dei galiziani servirà un ultimo sforzo economico. Garcia attende aggiornamenti ma è certo che all’esordio non potrà sfruttare il suo talento. Nel frattempo, il tecnico provvederà a preparare l’undici anti-Frosinone che, con tutta probabilità, comprenderà il nome di Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, ha scelto di rifiutare la proposta dell’Al-Ahli per rimanere nella squadra che gli ha consentito di laurearsi Campione d’Italia.