Garcia in conferenza: “Raspadori sarà titolare” poi a sorpresa l’annuncio su Lozano

La prima conferenza stampa ufficiale da allenatore del Napoli per Rudi Garcia che si prepara per la sfida al Frosinone

Mancano meno di 24 ore alla sfida che domani alle 18:30 accompagnerà i campioni d’Italia all’esordio stagionale. Il Napoli sarà impegnato nella prima trasferta stagionale al Benito Stirpe di Frosinone e a quanto pare Rudi Garcia ha già le idee chiare.

Sono molto contento di come risponde la rosa. Dovremo essere pronti non solo per domani ma anche per quando giocheremo ogni tre giorni.

Il neo tecnico francese ha poi spiegato di voler valutare l’atteggiamento dei suoi giocatori già dalla partita di domani. Ha poi parlato della Serie A dicendo che da quando l’ha lasciata, dopo aver allenato la Roma, l’ha trovata con uno stile di gioco molto più offensivo. Inoltre, nel nostro campionato, secondo il tecnico francese, c’è molta più prevalenza della difesa a tre che nel resto dei top campionati europei.

Verso Frosinone, chi sarà titolare?

Rudi Garcia sembra dover ancora decidere come sostituire l’infortunato Kvaratskhelia. Il georgiano si è allenato questa mattina a parte e non sarà convocato per un affaticamento muscolare.

Al posto di Kvara infortunato potrebbe giocare Lozano. Credo che le migliori cose qui a Napoli le abbia fatte proprio in quella posizione. Tuttavia non ho ancora deciso, potrebbero giocare anche Raspadori o Elmas. La cosa sicura è che Raspadori sarà titolare da esterno o da mezzala.

Il francese ha poi espresso un parere anche sui due nuovi volti della rosa. Natan e Cajuste sono arrivati da poco a Castel Volturno ma sembra che già si stiano integrando alla perfezione nella nuova squadra.

I nuovi arrivati si stanno pian piano integrando con la squadra. Lasciamogli il tempo di imparare la lingue e di adattarsi. Hanno bisogno di entrare negli schemi ma sono molto contento del loro impegno in allenamento. Domani potranno avere spazio. Sicuramente loro sono pronti, non so ancora però se saranno titolari o partiranno dalla panchina.

Infine Rudi Garcia ha spiegato di essere molto emozionato di cominciare questa nuova avventura a Napoli. Ricorda delle similitudini con Marsiglia. Secondo il francese, entrambe le squadre, hanno una tifoseria eccezionale che nelle partite più complesse funge da 12 esimo uomo in campo.