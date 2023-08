Recupero lampo: sospiro di sollievo Napoli

Era uno dei tanti infortunati del ritiro pre-stagionale ma potrebbe provare ad esserci già per l’esordio in campionato

Ormai ci siamo, manca davvero poco all’inizio della stagione che vedrà i campioni d’Italia giocare la loro prima partita da migliori della classe a Frosinone. Non accadeva da 33 anni che gli azzurri scendessero in campo con il gagliardetto dello scudetto sulla maglia, quest’anno però è realtà e per questa motivazione, la società ci tiene a non deludere i propri tifosi. C’è grande aspettativa nell’aria e i tifosi sanno che il Napoli è sempre lì tra le favorite alla vittoria finale. Vincere nuovamente bissando il successo dello scorso anno avrebbe un valore inestimabile per coloro che sono attaccati a questa squadra.

Anche per Rudi Garcia ci sarà l’esordio assoluto da allenatore del Napoli e sarà per la prima volta chiamato a scegliere i migliori 11 da schierare dal primo minuto. Il ritiro pre-stagionale del Napoli non è stato da ricordare, dal punto di vista degli infortuni almeno, tanti sono stati i calciatori usciti acciaccati dal campo durante le partite amichevoli. Da Kvara a Osimhen, passando per Lobotka, Politano e Anguissa: ognuno di questi calciatori è stato costretto a passare un periodo in infermeria.

Napoli-Frosinone: chi gioca dal 1′?

Di tutti i giocatori citati sopra, soltanto Frank Zambo Anguissa era quello che rischiava la titolarità in campionato. Recuperati gli altri giocatori, anche il camerunense sta provando a fare di tutto per poter esserci al Benito Stirpe dal primo minuto. Secondo il Corriere dello Sport, a Castel Volturno filtra un certo ottimismo e quindi Anguissa potrebbe addirittura essere schierato dall’inizio. Per quanto riguarda le altre scelte, Garcia punterà più sulle garanzie che sugli esperimenti. Juan Jesus dovrebbe essere in vantaggio su Natan. Troppo poco il tempo avuto a disposizione dall’ex Bragantino per entrare negli schermi della squadra.

Stesso discorso andrà fatto per il centrocampo dove Elmas è in vantaggio rispetto a Cajuste. Lo svedese piace molto a Garcia e non sarebbe scontata la sorpresa di vederlo dal primo minuto a Frosinone. Si aspetta sempre l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo. Il giovane talento iberico potrebbe approdare molto presto a Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis cerca l’accordo con gli spagnoli e si lavora ad una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro. Ricordiamo che l’operazione sarà quasi sicuramente slegata dall’affare Zielinski. Il polacco, anche sotto influenza della moglie, non è più sicuro di voler lasciare il Napoli e potrebbe clamorosamente rimanere accettando un ingaggio inferiore a quello attuale.