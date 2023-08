Il centrocampista vuole solo il Napoli e resta in attesa: la trattativa

Il suo sogno è quello di giocare la Champions League con i campioni d’Italia e aspetta un’apertura da parte del suo club

I tifosi adesso non potranno più recriminare l’immobilismo iniziale sul mercato del Napoli. Dopo un primo mese di osservazione, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza sono diventati i protagonisti dell’estate. Ciò che serviva agli azzurri era un difensore capace di sostituire la grande stagione del coreano Kim. Il Napoli ha trovato nel brasiliano Natan un calciatore, sconosciuto ai più, ma che potrebbe rispondere all’identikit di ricerca. Ancora scettici i tifosi per quanto riguarda il suo acquisto, adesso si aspetta di vedere le sue prestazioni in campo per poterne dare un parere finale.

Ciò che però più sta muovendo il mercato dei partenopei è il reparto di centrocampo. La dirigenza vuole dare un forte segnale alle pretendenti per la lotta al titolo e così si punta a regalare a Garcia una squadra completa e competitiva. È di poche ore fa la scelta di Piotr Zielinski che ha deciso di rimanere a Napoli e rinnovare, rifiutando così l’Arabia. Il polacco rimarrà ancora con la squadra e si contenderà il posto Gabri Veiga. Il talento iberico arriverà nei prossimi giorni dopo la risoluzione di alcuni dettagli contrattuali con il Celta Vigo.

Con Zielinski e Veiga il mercato a centrocampo è chiuso?

Avendo ormai preso la decisione, che sembra stativa, Zielinski ha rifiutato un contratto faraonico propostogli dall’Al Ahli per giocarsi le sue carte in un calcio di più alto livello. Paradossalmente la scelta del polacco mette in crisi il Napoli ed i tifosi, che ormai si erano quasi rassegnati ad una sua partenza. La dirigenza partenopea punta molto sul reparto di centrocampo e anche se Zielinski fosse partito, dopo l’arrivo di Veiga, si sarebbe puntato a Koopmeiners. Proprio l’olandese sarebbe il grande colpo di mercato e portarlo al Napoli farebbe felici tanti sostenitori, viste le sue prestazioni a Bergamo nelle ultime due stagioni.

Ma dall’Atalanta fanno sapere di non essere minimamente interessati ad una sua cessione. Secondo la Gazzetta dello Sport, dal suo canto Koopmeiners ha un ottimo rapporto con la dirigenza bergamasca e non farà pressioni per essere ceduto. In cuor suo però, l’olandese farebbe di tutto per vestire la maglia azzurra del Napoli. La piazza è suggestiva, la squadra è campione d’Italia e si giocherà la Champions League come testa di serie in prima fascia. La Dea ha rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro e adesso servirà capire se con un’offerta migliore si potrà smuovere qualcosa. Così come accaduto con Hojlund e Demiral, l’Atalanta cede a caro prezzo i suoi pezzi migliori e se si punta a Koopmeiners servono oltre 50 milioni.