Barbara D’Urso fa sognare i tifosi del Napoli, trasparenze mozzafiato (Foto)

In attesa di tornare in televisione, Barbara D’Urso si diverte sui social. E fa sognare i tifosi del Napoli con un trasparente mozzafiato

Barbara D’Urso è uno dei personaggi più noti e seguiti in Italia. Volto autentico dell’Italia nazionalpopolare, la bella conduttrice partenopea ha legato indissolubilmente il suo nome a Mediaset, azienda con cui ha vissuto un ventennio di grande livello. Conduttrice del Grande Fratello, di Pomeriggio Cinque, di ‘Live – Non è la D’Urso’, per citarne alcuni, la bella Barbara è da anni nelle case degli italiani e da tempo divide la critica: c’è chi la adora e chi proprio non la sopporta. Ma, come avrebbe detto Oscar Wilde, l’importante è che se ne parli. E di Barbara si parla ancora oggi, sempre. Non si diventa un personaggio nazionale così, a caso.

Negli ultimi mesi la D’Urso ha fatto ancora parlare di sé, alla luce di una rottura storica con Mediaset. All’indomani della dipartita di Silvio Berlusconi, i vertici Mediaset hanno optato per un cambio di passo in azienda. E Barbara è stata sostituita da un’altra napoletana, Myrta Merlino, alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Un addio non senza strascichi, frecciate, provocazioni. Ma che ormai pare essere alle spalle: nel mentre che attende il ritorno in tv (si parla di un accordo con Discovery, n.d.r) la conduttrice si sta dedicando ad altre attività. Ed ovviamente si gode le vacanze, come testimoniato dalle sue stories e dai post su Instagram.

Barbara D’Urso, il trasparente è da togliere il fiato

Nota per la sua costante presenza in tv, Barbara D’Urso gode di un largo seguito su Instagram. Tre milioni di follower per quella che è, per gli italiani, una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. L’ultimo scatto, in questo senso, è una conferma. La D’Urso ha piazzato un post su Instagram da far impazzire tutti i suoi seguaci. In particolar modo i tifosi del Napoli, squadra di cui la conduttrice classe 1957 è da sempre grande sostenitrice.

Direttamente da Vietri sul Mare, una delle location più suggestive della Costiera Amalfitana, luogo abituale di vacanza, Barbara D’Urso si mostra in tutto il suo splendore in quella che è l’immagine-copertina del post celebrativo.

Foto di spalle, costume bianco e copricostume trasparente che lascia spazio all’immaginazione. Tantissimi i commenti di apprezzamento: “C’è chi può e chi non può. Barbara può” – ha scritto convintamente un follower della conduttrice partenopea.

Non si può che confermare: dall’alto dei suoi sessantasei anni Barbara D’Urso non solo non teme il tempo, ma pare non aver nemmeno minimamente subito i suoi strascichi.