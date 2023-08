Pronto a dire sì: i tifosi del Napoli ora possono sognare

La dirigenza azzurra può provare il colpo, qualcosa si è sbloccato. Attenzione alla formula e alla cifre dell’operazione

Non solo rinnovi, il mercato del Napoli guarda anche alle entrate con l’obiettivo principale di rimanere competitivi e tentare l’assalto allo scudetto anche la prossima stagione.

Ad ormai pochi giorni dall’inizio della Serie A, la dirigenza azzurra sta lavorando su due fronti che, a quanto pare, non si ostacolano fra loro. Il primo è quello relativo a Gabri Veiga, giovane spagnolo del Celta Vigo in cima alla lista del Napoli fin dall’inizio del calciomercato. Le parti sembrano vicine ad un accordo, sia tra le due società che tra i partenopei e il calciatore, che ha espresso l’esplicita volontà di trasferirsi in azzurro. Resta da concludere l’accordo con la firma, che potrebbe avvenire nelle prossime ore.

L’altro fronte in entrata su cui la dirigenza azzurra è al lavoro è relativo a Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta sul quale il Napoli ha messo gli occhi e, da quanto risulta, sembra che qualcosa si stia muovendo nella direzione della trattativa.

Napoli, spiraglio di luce per Koopmeiners: la situazione

Rinnovato il contratto di Mario Rui fino al 2026, in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Victor Osimhen, e in attesa di scoprire il futuro di altre pedine azzurre come Hirving Lozano, il Napoli è al lavoro per cercare di portare un nuovo innesto in città.

Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’Atalanta. L’anno scorso ha disputato un ottimo campionato, nel quale ha giocato 33 partite segnando 10 gol e 4 assist. Per questo motivo la Dea non vorrebbe lasciarlo partire ma, come riportato da La Repubblica, l’arrivo di Charles De Ketelaere potrebbe cambiare la situazione.

La garanzia di una pedina sulla trequarti potrebbe convincere Percassi a cedere Koopmeiners, nel caso arrivassero proposte indecenti. Il Napoli potrebbe spingersi a 35 milioni di euro sfruttando la stessa strategia utilizzata per Giacomo Raspadori. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto che potrebbe convincere la Dea e anche il calciatore, molto attratto dalla possibilità di giocare la Champions League.

Aurelio De Laurentiis continua a non mollare la presa nel tentativo di portare un nuovo innesto in rosa. L’eventuale acquisto di Koopmeiners non è alternativo all’arrivo di Gabri Veiga. L’idea è di completare il reparto centrale con lo spagnolo, Anguissa, Lobotka, Elmas e Koopmeiners come ulteriore rinforzo per fare della mediana azzurra una delle più complete della Serie A.