Pazza idea Napoli: Ostigard più conguaglio in cambio di un Big di Serie A

Il Napoli sta lavorando su una pazza idea di calciomercato che coinvolge Leo Ostigard per arrivare ad un big di Serie A.

Il calciomercato del Napoli si è letteralmente infiammato nel corso degli ultimi dieci giorni con due acquisti lampo: Natan De Souza dal Red Bull Bragantino e Jens Lys Cajuste dallo Stade de Reims. I due acquisti sono venuti rispettivamente per sostituire Kim Min Jae, andato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola, e Tanguy Ndombele, rientrato al Tottenham dopo il prestito di un anno e il mancato riscatto per 30 milioni di euro. I movimenti di mercato però non sembrano terminare qui, con Piotr Zielinski che pare vicino all’Arabia Saudita e Gabri Veiga del Celta Vigo che è ad un passo dal suo arrivo al Napoli.

Gli uomini mercato azzurri sono però al lavoro per un altro colpo lontano dai radar, riguardante un altro rinforzo in difesa. L’arrivo di Natan potrebbe, infatti, non essere sufficiente e dunque la dirigenza partenopea sta lavorando al colpaccio per portare un big tra i difensori di Serie A in maglia azzurra, grazie anche all’aiuto di Leo Ostigard.

Il Napoli vuole affondare per un big di Serie A

Il Napoli sta, infatti, pressando la Fiorentina per Nikola Milenkovic, difensore serbo che è da anni tra i migliori del campionato italiano. Milenkovic è da tempo nel mirino del club azzurro, che però si è sempre tenuto lontano dal difensore a causa delle richieste elevatissime della dirigenza della Fiorentina. Un aiuto da questo punto di vista potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Leo Ostigard. Mettere sul piatto il centrale norvegese potrebbe consentire al Napoli di abbassare decisamente le richieste del club di Rocco Commisso per Nikola Milenkovic.

Il difensore della Viola gradirebbe molto, il trasferimento sarebbe il salto di qualità che attende da anni, visto che nelle varie sessioni di calciomercato sono tanti i club che hanno provato a portarlo via da Firenze. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla trattativa, ma tra gli addetti ai lavori serpeggia questa proposta di affare che potrebbe essere positivo per entrambe le parti.

Il Napoli rinforzerebbe il reparto arretrato, ormai orfano di Kim Min Jae, mentre la Fiorentina avrebbe già il sostituto di Nikola Milenkovic e, oltre a Leo Ostigard, riuscirebbe a ricavare anche una discreta somma di denaro da poter reinvestire nel mercato per rinforzare la rosa in altri reparti del campo.