Ha detto no, ora in casa Napoli cambiano i piani

Rifiutata l’offerta di rinnovo, adesso la dirigenza del Napoli deve riprogettare la rosa in vista dell’inizio del campionato.

Poche ore dopo l’annuncio del rinnovo di Mario Rui, che ha prolungato il suo contratto fino al 2028, la dirigenza del Napoli deve continuare a lavorare.

Sono diverse le situazioni da risolvere, sia sul fronte rinnovi che sul fronte entrate. Per gli acquisti si continua a trattare con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Ormai da diversi giorni la trattativa sembra in dirittura d’arrivo, con le due squadre che pare abbiano trovato un accordo per il trasferimento del calciatore, che ha anche espresso l’esplicita volontà di lasciare la Spagna per approdare in Serie A con la maglia del Napoli.

Sul fronte rinnovi, invece, ci sono vari calciatori che ancora aspettano di conoscere il proprio futuro. Si attende, ad esempio, l’ufficialità del rinnovo di Victor Osimhen. Accordo raggiunto tra le parti per un prolungament0 fino al 2026, con il nigeriano che dovrebbe diventare il giocatore più pagato della storia del Napoli. Oltre a lui, c’è un altro giocatore il cui futuro è incerto: si tratta di Hirving Lozano.

Napoli, Lozano si allontana: rifiutato il rinnovo

Hirving Lozano vive una situazione complicata. Il suo futuro a Napoli è incerto. Il messicano ha deluso le aspettative nella scorsa stagione, non diventando mai, di fatto, il calciatore che Aurelio De Laurentiis pagò 45 milioni di euro pensando di affidargli il futuro del Napoli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lozano avrebbe rifiutato l’offerta fatta da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo. Il patron azzurro gli avrebbe fatto un’offerta al ribasso, passando dai 4,5 milioni che attualmente il messicano percepisce, ad un prolungamento a 2,5 milioni di euro a stagione. Il rifiuto mette il messicano dunque, sul mercato.

Qualche settimana fa delle voci l’avevano accostato alla MLS, campionato che gli consentirebbe di avvicinarsi alla sua patria e, di conseguenza, di essere più seguito in vista dei mondiali nel 2026, vero obiettivo di Hirving Lozano. Per il momento, tuttavia, nessuna offerta ufficiale è stata recapitata sulla scrivania di De Laurentiis, che quindi sta lavorando per trovargli una sistemazione.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Napoli ha ancora diverse situazioni scomode da risolvere, come anche quelle relative a Demme e Zielinski, il cui futuro potrebbe dipendere dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga. Gli azzurri devono confermare il proprio dominio in Italia ma anche andare in fondo alla Champions League.