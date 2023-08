La svolta di mercato lascia di stucco: tifosi del Napoli sorpresi

La dirigenza del Napoli potrebbe stupire tutti con questa scelta a sorpresa, attenzione però ai prossimi giorni

Nel pieno del mercato, seppur con ritardo, il Napoli sta lavorando a diverse situazioni. Sostituiti i giocatori usciti, adesso l’obiettivo sono i rinnovi. Due innesti sono arrivati la settimana scorsa, Natan e Cajuste, per sostituire Kim e Ndombele. Nel frattempo la dirigenza azzurra sta cercando di portare a Napoli Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo con il quale Aurelio De Laurentiis sta limando gli ultimi dettagli. L’arrivo di Veiga è un punto fondamentale del mercato napoletano, perchè inciderebbe sulla permanenza di Piotr Zielinski, ancora incerto riguardo il suo futuro in azzurro.

Sempre sul fronte rinnovi, arrivata l’ufficialità di Mario Rui si attende quella per Osimhen. Il nigeriano pare abbia trovato l’intesa con il club per un rinnovo fino al 2026, dopo un’estate di trattative, voci di mercato e possibili addii. L’accordo dovrebbe prevedere anche una ricca clausola (si parla di 150 milioni) e un ingaggio da top player.

Ci sono però altre due situazioni che, per il momento, non sono ancora state risolve in casa Napoli. Si tratta di Diego Demme e Hirving Lozano.

Napoli, Demme e Lozano potrebbero restare: la situazione

Demme e Lozano sono due calciatori il cui futuro è in bilico. Entrambi vengono da una stagione deludente. Il messicano ha reso al di sotto le aspettative, considerando anche la cifra che il Napoli sborsò per portarlo in azzurro. Diego Demme, invece, ha trovato pochissimo spazio. Solo 7 partite per lui nella scorsa stagione, sintomo della poca considerazione all’interno del progetto.

Per questo motivo entrambi vivono una situazione complessa, in bilico tra rinnovo e addio. Difficile, però, pensare alla cessione. Lozano ha un ingaggio di 4,5 milioni e le richieste del Napoli sono alte. Per Demme ci sono state offerte, tutte ritenute basse dalla dirigenza azzurra.

C’è quindi l’ipotesi che possano restare fino a gennaio, come d’altronde ha dichiarato Aurelio De Laurentiis quando ha ammesso che il mercato è sempre aperto e che non c’è fretta di vendere. Rudi Garcia avrebbe piacere a lavorare sia con il messicano che con il tedesco, ma il mercato non è mai prevedibile.

A pochi giorni dall’inizio della Serie A, il Napoli deve ancora definire al 100% la rosa che affronterà il campionato, ma la dirigenza non ha fretta di lasciar partire alcune pedine che potrebbero lasciare Napoli anche a gennaio.