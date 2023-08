Il Napoli mette le ali, nuovo sondaggio per uno degli esterni più forti di Serie A

Il Napoli non avrebbe abbandonato le varie piste inerenti all’esterno destro, con un nuovo sondaggio effettuato per il talento di Serie A

Sono giorni delicati in casa Napoli, dove la settimana pre-debutto in campionato contro il Frosinone sarà senz’altro contraddistinta dagli ultimi movimenti di mercato tinti d’azzurro. Gli acquisti di Natan e Cajuste hanno infatti contribuito ad innalzare nuovamente il morale dei tifosi partenopei, sprofondato nel baratro dopo i primi due mesi estivi senza alcun rinforzo in rosa. Adesso invece, il club di De Laurentiis sembrerebbe aver inserito la giusta marcia, con nuovi obiettivi ad un passo dalla città campana.

La telenovela Gabri Veiga sembrerebbe infatti essere giunta agli atti conclusivi, con il centrocampista spagnolo pronto a rinforzare la zona di metà campo targata Napoli. In più, la sempre più probabile partenza di Zielinski in direzione Arabia avrebbe contribuito ad aprire nuove piste per il club partenopeo, con il sogno dei tifosi che risponde a nome e cognome di Teun Koopmeiners. Infine, a sorpresa, gli azzurri parrebbero essere ritornati alla carica anche per la figura dell’esterno destro, con la situazione Lozano che ancora lascia con il fiato sospeso i supporter campani.

Il nome principale per quella zona di campo risulterebbe dunque essere il belga Johan Bakayoko, ma le ultime news narrano di un incredibile ritorno di fiamma fra la società Napoli ed uno degli esterni destri più talentuosi della nostra Serie A.

Calciomercato Napoli, torna in auge l’ipotesi Laurientè

Una delle vicende senza termine in casa Napoli è rappresentata senz’altro dal futuro di Hirving Lozano. Il messicano sarebbe infatti fuori dai piani dei partenopei, che più volte nel corso del calciomercato hanno tentato di piazzare all’estero el chucky. Saltata la trattativa con i Los Angeles FC, lo stesso Lozano avrebbe rifiutato anche le offerte provenienti dalla Premier League, continuando però a declinare anche le proposte di rinnovo presentategli da De Laurentiis.

Tale situazione potrebbe dunque portare ad un’irreparabile spaccatura fra calciatore e società, con il Napoli tornato dunque alla carica sul mercato anche sul profilo dell’ala destra. La figura più vociferata resta il belga Bakayoko, ma occhio anche ai profili di casa nella nostra Serie A. Gli azzurri avrebbero infatti condotto un nuovo sondaggio per Armand Laurientè del Sassuolo, classe ’98 e reduce da 7 gol e 6 assist nello scorso campionato. Già cercato agli inizi del calciomercato, l’esterno francese sarebbe quindi nuovamente finito al centro degli interessi in casa Napoli.

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Cifra accessibile, ma sono altri i parametri che potrebbero rendere complicata l’operazione. La sempre più probabile dipartita di Domenico Berardi potrebbe infatti spingere il Sassuolo a blindare Laurientè, per non trovarsi da un giorno all’altro orfani dei due membri più talentuosi della rosa.