Gabri Veiga-Napoli, il colpo si avvicina: la mossa del club

A Napoli il mercato è nel vivo e tutti stanno lavorando per rafforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Il Napoli ha ceduto Kim Min-jae e lo ha sostituito con Natan de Sousa. La prima mossa di mercato per Rudi Garcia, che avrà l’arduo compito di difendere il tricolore sul petto degli azzurri. I partenopei hanno festeggiato uno scudetto dopo 33 anni e si apprestano ad iniziare la nuova stagione dove dovranno dar battaglia su tre fronti diversi. Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Il rinnovo imminente di Victor Osimhen sarà la prossima mossa. Il nigeriano andrà a percepire 10 milioni di euro netti a stagione, diventando il calciatore più pagato ovviamente del Napoli ma anche dell’intera Serie A. Una mossa del presidente De Laurentiis fatta per blindare il nigeriano, punta di diamante della sua squadra insieme a Kvicha Kvaratskhelia. La coppia che scoppia che ha regalato lo scudetto al Napoli.

Oltre a queste mosse di mercato il Napoli cambierà a centrocampo. Piotr Zielinski è ormai ad un passo dall’Al Ahli. Il polacco non rinnoverà il contratto con i partenopei in scadenza a giugno 2024 e partirà con direzione Arabia Sauditi, come molti suoi colleghi in questa sessione di mercato. Il Napoli è quindi piombato sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.

Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli

Il profilo che il Napoli ha individuato per sostituire lo slot precedentemente occupato da Piotr Zielinski è quello di Gabri Veiga. Un nome avvicinato agli azzurri in più riprese, con molti contatti tra i club, considerati anche gli ottimi rapporti tra il Celta Vigo e i campioni d’Italia. Da ricordare infatti che il Napoli comprò proprio dal club spagnolo Stanislav Lobotka nel 2020. E a breve potrebbe accadere di nuovo.

Gabri Veiga infatti si avvicina a lunghi passi al Napoli. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romani, che sul proprio profilo Twitter aggiorna i tifosi sulla situazione. Il Napoli avrebbe messo sul tavolo una nuova offerta per definire la trattativa quanto prima. Il club vuole portare alla corte di Rudi Garcia il talento spagnolo, e la conclusione in positivo dell’affare si avvicina sempre di più.

Il Celta Vigo vorrebbe trovare una soluzione finale alla questione entro la fine di questa settimana, in modo da poter concentrarsi al meglio sulla seconda giornata della Liga Spagnola. Le parti sono fiduciose, scrive il giornalista, e le negoziazioni proseguono.