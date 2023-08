Erjona colpisce ancora: l’aperitivo si fa piccante

Erjona Sulejmani non si smentisce mai. E nell’ultima foto su Instagram l’aperitivo si fa letteralmente piccante

L’estate scorre inesorabilmente e si avvia alla sua naturale conclusione. Agosto è mese di vacanze ma anche di partenze e ritorni, di rigenerazione e ripresa. Il mese più caldo dell’anno ed anche quello più malinconico, in cui ci si appresta a lasciarsi alle spalle mare, sole, spiagge e divertimenti vari. L’estate di Instagram, però, prosegue sempre. E il noto social del gruppo Meta, in particolare nella bella stagione, è un luogo altamente pericoloso.

Foto, scatti istantanei, storie, reels, tutti elementi che contribuiscono a rendere Instagram un luogo bollente e piccante allo stesso tempo. Nel periodo estivo ancora di più. Lo sa bene Erjona Sulejmani, modella albanese nota ormai da tempo in Italia. Una delle più seguite sui social dagli italiani, che hanno un occhio particolare per le donne belle e sensuali come lei. Erjona ha un largo seguito sui social (quasi 500.000 followers) e in virtù di numeri così alti non smette di deliziare i suoi fan con foto e scatti da urlo. In qualsiasi momento del giorno, per l’albanese, è tempo di Instagram. Con l’ultima foto, l’ex moglie di Blerim Dzemaili ha alzato ulteriormente le temperature. Un aperitivo così non ha veramente eguali.

Ancora Erjona: l’aperitivo è piccante

Erjona è in vacanza ormai da tempo. Ha girato in lungo ed in largo. Una delle sue ultime destinazioni è stata Sirmione, perla del Lago di Garda. Ma pochi giorni fa la bella modella era nella sua terra natale, quell’Albania che negli ultimi anni è diventata meta di turismo. Paesaggi da urlo, mare spettacolare e prezzi ancora modici la rendono particolarmente attraente per chi cerca un po’ di sano relax, senza dissanguarsi troppo. E poi chissà, magari capita di incontrare anche lei. Nel mentre, la Sulejmani delizia tutti con uno scatto direttamente da Valona.

L’orario scelto è quello dell’aperitivo: la temperatura dovrebbe calare ma con Erjona resta costantemente elevata. Bella posa, fisico scultoreo e tutte le forme in bella mostra. L’aperitivo così è piccante. Erjona si gode le vacanze a modo suo, bella e attraente sempre ed in qualsiasi momento.

L’ex moglie di Dzemaili è ormai single da tempo. Ma recentemente, in un Q&A su Instagram, ha tracciato il profilo del suo uomo ideale: “Coerente, di carattere, con la giusta empatia“. Ecco, per chi fosse interessato sono aperti i ‘casting’. Erjona è sempre lì. E, come l’Albania d’estate, è sempre una buona idea.