Cessione imminente: 35 milioni nelle casse del Napoli

Il giocatore è pronto a salutare il Napoli: il club partenopeo incasserà la bellezza di 35 milioni di euro dalla sua cessione.

L’inizio del campionato 2023/2024 è veramente alle porte: sabato 19 agosto si disputeranno le prime quattro partite della prima giornata di Serie A. Tra i due match delle ore 18:30 che apriranno il campionato c’è anche Frosinone-Napoli, in una sfida che vede affrontarsi la vincitrice dello scorso campionato di Serie B contro i campioni d’Italia della passata stagione.

La squadra allenata da Rudi Garcia sarà impegnata allo stadio Benito Stirpe in una partita che dirà già tanto sui partenopei. C’è infatti tanta curiosità attorno al tecnico francese, erede di un compito difficile lasciatogli da Luciano Spalletti. Ma questo compito non spaventa l’ex Roma, voglioso di mettersi subito in gioco e dimostrare il suo valore.

Per la prima giornata di campionato, però, Garcia spera di poter contare anche su Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo classe 2002 è seguito da tempo dal Napoli e nelle ultime ore la trattativa si sta avvicinando alla conclusione. Sarà una corsa contro il tempo per chiudere entro sabato, ma prima si dovrà formalizzare la cessione di Piotr Zielinski all’Al Ahli.

Zielinski verso l’Al Ahli, cessione a un passo

La storia d’amore tra Piotr Zielinski e il Napoli è ormai giunta al termine. Dopo sette anni, conditi da 329 presenze, 47 gol e una Coppa Italia e uno Scudetto nel palmares, il polacco è pronto a dire addio alla maglia azzurra. L’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a tra un anno, non è stato trovato e le sirene arabe hanno avuto la meglio.

Il polacco classe ’94 sarebbe rimasto volentieri a Napoli, avrebbe anche accettato di ridursi lo stipendio superiore al tetto del monte ingaggi di 4,5 milioni imposto da De Laurentiis, ma non si è trovata l’intesa con il club. Una volta che l‘Al Ahli ha bussato alle porte del Napoli e ha offerto cifre monstre per un giocatore alla soglia dei 30 anni e in scadenza di contratto, sono cambiate ulteriormente le carte in tavola.

Negli ultimi giorni la trattativa si è intensificata ed è stato definito l’affare. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, il club saudita avrebbe completato l’iter del trasferimento ufficiale e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l’annuncio. Il Napoli incasserà ben 32 milioni di euro più bonus che portano a circa 35 milioni complessivi. Questi soldi saranno poi investiti tutti nell’acquisto di Gabri Veiga, pronto a prendere il posto di Zielinski nel centrocampo azzurro.