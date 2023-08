Subito in campo a Frosinone: Garcia ha un sogno preciso

Rudi Garcia ha un sogno per la prima giornata di campionato: il tecnico francese vorrebbe schierarlo in campo contro il Frosinone

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione. Mentre in altri campionati europei si è già giocata la prima giornata, in Italia bisogna aspettare ancora qualche giorno: il primo turno di Serie A si disputerà nel weekend del 19 e 20 agosto. Il Napoli campione d’Italia affronterà il Frosinone neopromosso, aprendo proprio il campionato il prossimo sabato alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe.

In questa settimana, però, il nuovo tecnico Rudi Garcia spera di poter accogliere qualche altro giocatore proveniente dal mercato. Dopo gli acquisti di Natan e Jens Cajuste, arrivati nel corso del ritiro di Castel di Sangro, il sogno dell’allenatore francese è quello di vedere in maglia azzurra il centrocampista spagnolo Gabri Veiga.

Gabri Veiga-Napoli, trattativa calda

Il talento classe 2002 è seguito da parecchie settimane dal Napoli: centrocampista dalle grandi doti tecniche, Gabri Veiga è uno dei gioiellini della Liga. Con la maglia del Celta Vigo ha messo a segno ben 11 reti in 36 presenze nell’ultima stagione, affermandosi ad alti livelli in Spagna. Ora il Napoli però vorrebbe portarlo in Italia.

Lo spagnolo potrebbe essere il sostituto di Piotr Zileinski. Il polacco è corteggiato dall’Arabia Saudita, con l’Al Ahli che sarebbe disposto a riempirlo di milioni. Il centrocampista deciderà oggi se accettare la proposta saudita oppure resterà a Napoli, anche a costo di ridursi l’attuale ingaggio di 4,8 milioni di euro. Ma l’eventuale permanenza del polacco, ad ora più lontana, non escluderebbe l’arrivo di Veiga.

Il Napoli fa sul serio per lui ed ha imbastito una trattativa con il Celta Vigo confermata anche da Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli e ora tecnico proprio del club spagnolo. La dirigenza partenopea, guidata dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, si sarebbe spinta fino a 32/33 milioni di euro più bonus, ma gli spagnoli vogliono una cifra che si avvicini ai 40 milioni della clausola rescissoria.

I dialoghi tra le due società però continuano e nei prossimi giorni potrebbe definirsi l’affare. La speranza (e il sogno) di Rudi Garcia è quello di averlo a disposizione già per la prima di campionato contro il Frosinone che, come detto in precedenza, si giocherà sabato 19 agosto alle ore 18:30. Un indizio di mercato è stato dato dallo stesso Benitez: il tecnico spagnolo non lo ha fatto partire titolare nella gara d’esordio di Liga che ha visto il Celta Vigo affrontare l’Osasuna. I tifosi del Napoli sperano nel colpo di fine mercato che renderebbe ancora più competitiva la squadra.