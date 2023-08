Spalletti nuovo allenatore della Nazionale? “Interviene il governo!”

Dopo le dimissioni del ct Roberto Mancini dalla Nazionale, l’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti è tra i favoriti a prendere il suo posto

Luciano Spalletti ha chiuso la sua avventura al Napoli con uno storico tricolore, che ha riportato gioia in città 33 anni dopo l’ultima volta. La volontà del tecnico di Certaldo era quella di lasciare il campo per un anno e dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Tuttavia, le inaspettate dimissioni del commissario tecnico Roberto Mancini potrebbero interrompere in anticipo l’anno sabbatico di Spalletti che pare essere il candidato numero uno alla panchina della Nazionale italiana. Nonostante ci sia la totale volontà della Federazione c’è da superare lo scoglio De Laurentiis.

De Laurentiis è la chiave per sbloccare Spalletti in Nazionale: interviene anche il governo

Infatti, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nell’accordo che ha sancito l’addio al Napoli ci sarebbe una clausola, con una penale da 2,8 milioni da pagare al club partenopeo per liberare subito il tecnico. Il presidente federale Gravina si sta muovendo: è in continuo contatto con Spalletti e ha già chiamato Aurelio De Laurentiis per convincerlo a rimuovere i paletti imposti. Di sicuro non è cosa facile trattare con il patron azzurro, ma il margine per la buona riuscita della trattativa c’è.

Inoltre, stando a quanto riportato via Twitter da Alessando Alciato, in alcuni ambienti si dice che anche il governo sia sceso in campo per convincere De Laurentiis a liberare il tecnico toscano. Di seguito il tweet in questione: