Spalletti-Italia, c’è l’annuncio: spunta la data dell’ufficialità

Luciano Spalletti è il nome in pole per allenare la Nazionale italiana: spunta la data dell’annuncio ufficiale.

La notizia degli ultimi giorni che ha scosso tutto il calcio italiano è stata sicuramente quella delle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale. L’annuncio, arrivato nella giornata di ieri, ha sorpreso anche la FIGC, che è dovuta subito correre ai ripari, visti i prossimi impegni distanti solo un mese.

Infatti, l’Italia sarà impegnata contro Macedonia del Nord e Ucraina il prossimo settembre, in due match fondamentali per le qualificazioni a Euro 2024. Per questo motivo, la Federcalcio si è dovuta muovere in fretta e furia per trovare un sostituto. E il nome sembra essere quello di Luciano Spalletti.

Spalletti nuovo CT dell’Italia, quando sarà annunciato

I nomi in lizza erano quelli di Antonio Conte e Luciano Spalletti su tutti, seguiti da allenatori di meno appeal come Fabio Cannavaro, Fabio Grosso e Davide Nicola. Spalletti però è stata sempre la prima scelta di Gabriele Gravina. L’unico problema risultava nella penale da pagare al Napoli: nell’accordo che ha sancito l’addio del tecnico toscano con il club partenopeo ci sarebbe una clausola, con una penale da 2,8 milioni da pagare alla società di De Laurentiis per liberare subito l’allenatore.

Questo scoglio però sembra sia stato superato: infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Alciato, Luciano Spalletti sarà annunciato come nuovo commissario tecnico dell’Italia il prossimo 16 agosto.