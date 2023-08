Rinnovo Osimhen, ingaggio da record e bonus sui gol: i dettagli

Sta per concludersi un altro tormentone di questo calciomercato estivo del Napoli: le parti sono vicine a trovare un accordo senza precedenti

Protagonista in campo e fuori, Osimhen è la vera star del nuovo Napoli di Garcia. Praticamente sempre presente sul tabbellino dei marcatori nelle amichevoli precampionato, il bomber nigeriano è pronto a guidare l’attacco del Napoli anche per la prossima stagione. In queste settimane si è discusso tanto riguardo l’interessamento dell’Al-Hilal nei suoi confronti, tuttavia l’accelerata del Napoli per il rinnovo pare aver scongiurato definitivamente le tentazioni arabe.

Napoli e Osimhen ancora insieme: cifre da record per il rinnovo

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti dopo l’ennesimo incontro con Calenda pare ormai cosa fatta, si attende solo l’annuncio ufficiale.

Prolungamento di un anno, fino al 2026. 15 milioni di euro l’ingaggio proposto, una cifra record che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato della Serie A. Un’eccezione alla regola, che fa ben comprendere la centralità di Victor Osimhen all’interno del progetto Napoli. Oltre questo sarà presente una clausola, dal valore di 150 milioni di euro, che si attiverà solo tra un anno per l’estero e tra due anni per l’Italia. Oltre alla questione legata ai diritti d’immagine, che saranno a disposizione del club, il quotidiano conferma che all’interno del contratto sarà presente anche un bonus sui gol.

Dunque, almeno per la prossima stagione, il futuro di Victor Osimhen si colora di azzurro. Il Napoli ha deciso di premiarlo con un ingaggio monstre, che di certo motiverà ancor di più il capocannoniere della scorsa Serie A.