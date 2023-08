Rinnovo e poi cessione in prestito: resterà in Serie A

Il Napoli pronto a chiudere un’altra cessione: l’azzurro rinnoverà prima il suo contratto e poi sarà girato in prestito in Serie A.

L’attesa sta per finire, mancano davvero pochi giorni e poi la Serie A prenderà di nuovo il via. Sono passati quasi due mesi e mezzo da quel magico 4 giugno 2023, giorno in cui capitan Di Lorenzo ha alzato al cielo la coppa dello scudetto, ma ora si fa di nuovo sul serio. La prima giornata dei campioni d’Italia si disputerà allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone neopromosso: appuntamento sabato 19 agosto alle ore 18:30.

In attesa dell’inizio del campionato, la dirigenza del Napoli è ancora al lavoro sul mercato. Dopo aver ufficializzato in giornata il rinnovo di Mario Rui fino al 2026, annunciato da Aurelio De Laurentiis con un tweet, i tifosi attendono con ansia anche l’ufficialità di quello di Victor Osimhen. Le sirene arabe non suonano più, soprattutto dopo che l’Al Hilal ha deciso di virare su Neymar, ma i tifosi vogliono vivere sonni tranquilli in vista della nuova stagione.

Sul fronte delle entrate, invece, si avvicina sempre di più l’acquisto di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo classe 2002 arriverà dal Celta Vigo per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. L’affare sarà definito solo dopo la cessione di Piotr Zielinski all’Al Ahli, pronto a ricoprire d’oro sia il Napoli sia il centrocampista polacco. Ma la cessione di Zielinski non sarà l’unica da qui a fine mercato.

Folorunsho lascia il Napoli in prestito

Un altro centrocampista lascerà il Napoli in questa sessione di calciomercato: infatti, Michael Folorunsho è a un passo dall’addio. Il centrocampista italiano, di origini nigeriane, classe ’98, dopo un’ottima stagione in Serie B con la maglia del Bari condita da 8 reti e 2 assist, è pronto a fare il salto di categoria.

Dopo aver svolto i due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro agli ordini di Rudi Garcia, Folorunsho sarà ceduto in prestito oneroso all’Hellas Verona, club che segue da diverse settimane l’ex Bari. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista italo-nigeriano firmerà prima il rinnovo di contratto, in scadenza tra un anno, fino al 2027 e poi sarà ceduto in prestito agli scaligeri.

L’affare è ormai definito, ma il nuovo tecnico Marco Baroni vorrebbe averlo a disposizione già per la prima giornata di campionato, che si terrà sabato 19 agosto alle ore 18:30 in casa dell’Empoli. Per questo motivo, Folorunsho dovrebbe svolgere le visite mediche subito dopo Ferragosto, per poi apporre la firma sul contratto.