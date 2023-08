Niente Napoli per il bomber: affare ad un passo

Il Napoli deve rinunciare ad un rinforzo nel reparto offensivo. Il bomber pronto ad accasarsi ad un altro club di Serie A, beffando così i Campioni d’Italia

Il Napoli si è attivato sul calciomercato dall’inizio del mese di agosto, dopo un preoccupante quasi immobilismo nei mesi di giugno e di luglio. Dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco lo scorso 18 luglio, il Napoli ha ufficializzato il primo nuovo acquisto, senza considerare i riscatti di Giovanni Simeone dal Verona, di Giacomo Raspadori dal Sassuolo e il ritorno di Pierluigi Gollini dall’Atalanta, solo il 7 agosto con l’arrivo di Natan Souza dal Red Bull Bragantino. Tre giorni dopo è arrivato anche il secondo arrivo, Jens Cajuste dallo Stade de Reims, e si sta lavorando per la chiusura dell’affare legato a Gabri Veiga, sempre più vicino ad indossare la maglia azzurra.

Intanto, il Napoli ha salutato il ritiro di Castel di Sangro e svolgerà gli ultimi giorni a Castel Volturno prima dell’inizio del campionato che avverrà allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone sabato 19 agosto. C’è, però, da registrare una notizia negativa per i Campioni d’Italia, quantomeno per quanto riguarda il calciomercato. Un vecchio pallino degli azzurri, infatti, non approderà a Napoli, beffato dall’offerta di un altro club e il trasferimento sembra essere sempre più vicino

Cheddira verso il Frosinone: si cerca l’accordo con il Bari

Walid Cheddira è stato uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Bari al ritorno in Serie B. Il 25enne marocchino ha siglato 17 reti e fornito 5 assist in 35 partire di campionato diventando il punto di riferimento negli schemi di Michele Mignani. Le sue prestazioni l’hanno portato anche a giocare un sorprendente Mondiale con la sua Nazionale, oltre ad ottenere stime e apprezzamenti da diverse compagini, sia in Italia sia all’estero, che hanno provato a prelevarlo dal club pugliese.

Tra questi c’era anche il Napoli, alla luce del filo diretto che lo lega al Bari tramite la stessa proprietà, e si è spesso parlato di un trasferimento al club Campione d’Italia. Secondo quanto riporta Sky, Walid Cheddira giocherà in Serie A, ma in una squadra diversa da quella di De Laurentiis. Si tratta del Frosinone, proprio prossimo avversario del Napoli, che ha trovato l’accordo con il giocatore e sta trattando con il Bari per la formula adatta. Obiettivo dei ciociari sarebbe quello di far arrivare l’attaccante in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, arrivando anche a fare un sacrificio economico.

Il club del presidente Stirpe è in vantaggio rispetto a Cagliari, Empoli e Verona e spera di ottenere una risposta celere dal Bari per l’offerta. In caso contrario, il Frosinone virerà su un nuovo obiettivo per regalare il rinforzo offensivo richiesto da Di Francesco.