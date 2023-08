Nuovo esterno per il Napoli: colpo da 30 milioni di euro

Il mercato in entrata del Napoli si è sbloccato sul finale di calciomercato, ma la cessione di Lozano potrebbe aprire a nuovi scenari

Uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato è il futuro di Hirving Lozano. Il messicano la scorsa stagione ha contribuito alla conquista dello storico tricolore con 3 gol totali in 32 presenze in Serie A, conditi da 3 assist per i suoi compagni. Tuttavia, la sua permanenza in rosa anche per la prossima stagione non è certa. L’esterno azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, come ribadito svariate volte dal patron Aurelio De Laurentiis, la nuova politica societaria del Napoli impone che si rinnovi alle condizioni del club partenopeo o che si proceda ad una cessione: gli azzurri non aspettano nessuno.

Dunque, Lozano deve decidere se rinnovare alle condizioni del Napoli oppure mettersi sul mercato. Negli scorsi giorni si era parlato di un interesse forte da parte del Los Angeles FC, club che gioca in MLS, e, secondo fonti riportate da Canale 8, del Siviglia. Gli andalusi avrebbero intenzione di trattare con il Napoli per acquisire le prestazioni del calciatore messicano, ma a condizioni vantaggiose. Il club spagnolo avrebbe intenzione di far leva sulla complicata situazione contrattuale per abbassare il prezzo del cartellino.

Il Napoli ha in pugno il sostituto di Lozano: di chi si tratta

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe proposto a Lozano un rinnovo di contratto al ribasso, passando dai 4,5 milioni di euro attuali a 2,5 circa. Il messicano non ha accettato, dunque riprendendo il discorso fatto in precedenza, si è automaticamente messo sul mercato. Tuttavia, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta soddisfacente e il Napoli dovesse cederlo, gli azzurri hanno già individuato il sostituto.

Si tratta di Johan Bakayoko, belga classe 2003 in forza al PSV. Mancino naturale, generalmente però gioca sulla fascia destra, dove preferisce accentrarsi per poi creare pericolose azioni da gol o arrivare al tiro, anche da fuori area. Dribbling rapidi ed esplosivi oltre ad un’ottima tecnica di base fanno di lui uno dei prospetti più interessanti dell’intero campionato olandese.

Nonostante la giovane età, la scorsa stagione ha contribuito alla causa con 5 reti in 26 presenze totali, che gli sono valse la prima convocazione, nel marzo 2023, con la nazionale maggiore belga. La valutazione del PSV è molto alta: 30 milioni di euro. De Laurentiis non ha intenzione di sborsare una cifra del genere, dunque si tratterà per ottenere uno sconto sulla valutazione del cartellino.