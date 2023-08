Liberato dall’ex Roma: nuova offerta per Lozano

Altra ipotesi di addio al Napoli per Lozano, che ora valuta la nuova opzione a pochi giorni dall’inizio del campionato

Il mercato del Napoli è ancora molto attivo, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Diverse le situazioni che la dirigenza azzurra sta gestendo, a pochi giorni dall’inizio del campionato italiano.

Sul fronte entrate si continua a trattare Gabri Veiga, con il Celta Vigo che ha accettato di abbassare il prezzo, ma vorrebbe comunque una cifra vicina ai 40 milioni della clausola rescissoria. L’offerta del Napoli si aggira intorno ai 32-33 milioni di euro, ma le parti sembrano in avvicinamento. Conterà molto la volontà del giocatore che, come dichiarato anche da Benitez in conferenza stampa, ha già detto agli spagnoli di volere la destinazione partenopea.

Sul fronte uscite il Napoli deve occuparsi di diverse situazioni, come quella legata a Alessio Zerbin, a Diego Demme e, infine, a Hirving Lozano. Il messicano vive una situazione complessa, tra un accordo per il prolungamento non trovato e le offerte dall’estero. Nel frattempo, però, qualcosa potrebbe essersi sbloccato per l’esterno del Napoli, che adesso valuta quest’altra opzione in vista dell’inizio del campionato.

Napoli, ipotesi Marsiglia per Lozano: la situazione

Hirving Lozano viene da una stagione piuttosto deludente. Solo 4 gol e 4 assist per il messicano che l’anno scorso ha giocato 41 partite. L’esterno destro, classe 1995, fu pagato 45 milioni di euro al PSV, e ha anche uno stipendio (4,5 milioni) piuttosto alto.

Per questo motivo Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un rinnovo al ribasso. Lozano ha vissuto le ultime settimane in una posizione scomoda, con l’offerta dall’MLS ricevuta per lui conclusasi in un nulla di fatto. Adesso, però, sembra essersi aperta un’altra possibilità per il messicano. Si tratta del Marsiglia.

I francesi hanno raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per Cengiz Under. Circa 15 milioni di euro, con l’ex Roma che farà anche un favore alla sua ex squadra che si era garantita una percentuale del 20% su una futura rivendita. Il Marsiglia potrebbe adesso tentare il colpo per portare Hirving Lozano in Francia.

Il Napoli lo valuta circa 15-20 milioni di euro, in considerazione anche del contratto in scadenza tra solo 12 mesi. Attenzione ai prossimi giorni, perché il campionato italiano è alle porte e il Napoli vorrebbe delineare la rosa definitiva nel breve periodo. Gli azzurri sono chiamati a confermare il dominio in Serie A, ma anche a incrementare le prestazioni in Europa, vero rimpianto della scorsa stagione.