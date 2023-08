Il Napoli non molla Koopmeiners: nuova offerta per il centrocampista dell’Atalanta

Il Napoli non molla la pista che porta a Teun Koopmeiners: il club azzurro ha formulato una nuova offerta all’Atalanta.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, si infiamma il calciomercato del Napoli. Il club partenopeo sta lavorando per chiudere l’affare Gabri Veiga, pronto a sbarcare a Napoli per sostituire il partente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è infatti a un passo dall’Al Ahli: l’offerta dall’Arabia Saudita è troppo importante da rifiutare, nonostante l’ex Udinese sarebbe rimasto volentieri in maglia azzurra.

Appena sarà ufficializzata la cessione di Zielinski, il Napoli chiuderà con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il talento spagnolo classe 2002 dovrebbe arrivare alla corte di Rudi Garcia per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Il sogno del tecnico francese è quello di averlo a disposizione già per la prima di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 19 agosto.

Nuova offerta del Napoli per Koopmeiners

Ma il Napoli non sta pensando solo a Gabri Veiga: la dirigenza partenopea, guidata dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, continua a seguire la pista che porta a Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Nonostante l’altissima richiesta del club orobico, che vorrebbe almeno 50 milioni di euro, il Napoli non vuole mollare.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha già preparato il rilancio. L’offerta sarebbe di 5 milioni di prestito oneroso con l’obbligo di riscatto legato a certe condizioni fissato a 30 milioni di euro. Inoltre, l’Atalanta avrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita (si parla del 10%). Un’offerta che difficilmente scalfirà la dirigenza dell’Atalanta, che continua a chiedere 50/60 milioni per il centrocampista olandese.