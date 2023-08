Dalla Spagna sono sicuri: l’azzurro a un passo dalla Liga!

Mercato attivissimo per il Napoli che si trova occupato in operazioni sia in entrata che in uscita.

Gabri Veiga sembra ormai vicinissimo a firmare con i partenopei: il centrocampista del Celta Vigo arriverà e prenderà lo slot sulla mediana occupato da Piotr Zielinski, ormai ad un passo dall’Al Ahli. In Arabia Saudita sono addirittura convinti che il polacco abbia già firmato e che manchi quindi solo l’ufficialità, in arrivo nei prossimi giorni.

Non solo a centrocampo, anche sugli esterni si va di porte girevoli. Lozano è tra i nomi in partenza, complice il contratto in scadenza nel prossimo giugno, così come Piotr Zielinski.

Lozano in partenza: piace in Spagna

Un possibile partente è sicuramente Hirving Lozano. Il messicano aveva trovato l’accordo con il Los Angeles FC ma il club californiano non soddisfaceva le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis, che l’avrebbe fatto partire solo per una cifra attorno ai 20/25 milioni di euro.

Il mercato negli Stati Uniti è già chiuso, e la pista che lo porta in California è quindi tramontata, almeno per il momento. Niente vieta infatti che il Los Angeles FC si faccia di nuovo avanti a gennaio, alla riapertura della sessione di calciomercato invernale statunitense.

Il Chucky non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli, in scadenza a giugno 2024. La strada più facilmente percorribile è quindi quella della cessione nelle prossime due settimane, in modo da evitare di perderlo a parametro zero tra 10 mesi.

Sull’esterno messicano sembra ci sia l’interessa dalla Spagna. Il Siviglia è infatti alla ricerca di un esterno d’attacco e potrebbe puntare il mirino verso la Serie A e la squadra campione d’Italia. Il club andaluso è fortemente interessato a Dodi Lukekabio ma sarebbe intenzionato a far firmare anche Hirving Lozano.

A riferire la notizia sono i colleghi di Canal 8 dalla Spagna, convinti che il Chucky abbia aperto alla destinazione spagnola. Il messicano sarebbe ormai pronto, nuovamente, a chiedere al Napoli di cederlo per intraprendere una nuova esperienza all’estero.

Così come con il Los Angeles FC il Siviglia deve ora trovare l’accordo con il Napoli, e non sarà di certo una passeggiata. Serve trovare la quadra sul prezzo del cartellino in scadenza. Lozano è ormai da tempo ai saluti con i partenopei e l’opzione spagnola lo scalda parecchio. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno novità riguardo il messicano, in un senso o nell’altro. La cessione rimane l’opzione più plausibile.