Dal Napoli alla Romania: accordo vicino con il nuovo club

Destinazione a sorpresa per l’ormai ex giocatore del Napoli: ripartirà dalla Romania, ha già assistito al match della sua nuova squadra.

Il campionato di Serie A della stagione 2023/2024 è ormai alle porte: in questo fine settimana, nel weekend del 19 e 20 agosto, prenderà il via con la prima giornata. Il Napoli campione d’Italia sarà ospite del Frosinone neopromosso allo stadio Benito Stirpe, nel match che sabato 19 agosto alle ore 18:30 aprirà il campionato (insieme a Empoli – Hellas Verona).

La Serie A comincerà però con il calciomercato ancora aperto: diverse squadre italiane, big e non solo, sono ancora al lavoro per completare le proprie rose. Il Napoli di Rudi Garcia, ad esempio, spera di poter contare già su Gabri Veiga per Frosinone. Il talento spagnolo classe 2002 del Celta Vigo è stato individuato come perfetto sostituto di Piotr Zielinski, ormai destinato all’Arabia Saudita, con l’Al Ahli pronto a sborsare fior di milioni per accaparrarsi il centrocampista polacco.

Quello di Gabri Veiga potrebbe essere un ultimo colpo di mercato per far sognare i tifosi. L’altro colpaccio invece sarà il rinnovo di Victor Osimhen: la società sembra aver trovato l’accordo con il bomber nigeriano sulla base di circa 10 milioni di euro a stagione fino al 2026. Aurelio De Laurentiis è riuscito a tenere lontane le sirene provenienti dall’Arabia Saudita e tenere in rosa l’ultimo capocannoniere della Serie A.

L’ex Napoli riparte dalla Romania

Mentre il mercato di Serie A regala gli ultimi colpi prima della chiusura fissata per venerdì 1° settembre, c’è un altro mercato che può regalare qualche sorpresa. Si tratta di quello che riguarda gli svincolati, i giocatori rimasti senza squadra e che possono essere acquistati a parametro zero. E tra gli svincolati illustri in Serie A, c’è l’ex Napoli Salvatore Sirigu.

Arrivato a Napoli la scorsa estate per ricoprire il ruolo di vice Meret, Sirigu si è trasferito a gennaio alla Fiorentina, in una sorta di scambio che ha portato Gollini al Napoli, con zero presenze a referto con gli azzurri. A marzo un brutto infortunio gli ha provocato la rottura del tendine d’Achille che lo ha costretto a un lungo periodo di inattività.

Il contratto con la Fiorentina è terminato a fine giugno e ora l’ex portiere della Nazionale è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Sirigu è un’idea del Rapid Bucarest: ieri l’estremo difensore sardo si trovava in Romania per assistere al match casalingo della sua probabile prossima squadra contro il Petrolul, persa per 2-0.