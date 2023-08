Monchi ha detto no: salta l’affare col Napoli

Il Napoli pensa agli esuberi. Un azzurro potrebbe salutare. Ma intanto Monchi ha detto no e l’affare con i partenopei è destinato a saltare

Il Napoli campione d’Italia ha chiuso la seconda fase di preparazione in quel di Castel di Sangro. Ora per Rudi Garcia ed il suo staff la testa è solo a sabato 19, in vista del debutto in campionato sul campo del Frosinone. Per gli azzurri subito una neopromossa e l’obiettivo di fare tre punti per cominciare il campionato nel migliore dei modi. Sarà un percorso lungo, con le concorrenti sempre più agguerrite per sfilare il tricolore dal petto degli azzurri.

Che intanto provano a rinforzarsi. Dopo aver piazzato gli acquisti necessari in difesa e a centrocampo, con il possibile arrivo di Veiga, il Napoli sarebbe completo. E potrebbe pensare alle cessioni per far cassa. Pare però ormai certo che per un azzurro in uscita non ci sarà futuro in Premier League: Monchi ha detto definitivamente no.

Monchi si oppone: salta un possibile affare col Napoli

Il nome in uscita potrebbe essere ancora quello di Hirving Lozano. Nella prima parte del ritiro stagionale a Dimaro, il messicano era dato per sicuro partente. Destinazione Stati Uniti, Los Angeles. E dunque MLS, un campionato emergente che dall’Europa attinge sempre volentieri. Ma alla fine la trattativa si è fermata e il Chucky, non a malincuore, ha proseguito il suo lavoro con Garcia in quel di Castel di Sangro. Ma tra i partenti è sempre un nome forte. E per lui si parlava di una possibile cessione in Premier League.

Precisamente per Lozano si era parlato di Birmingham, destinazione Aston Villa. Gli inglesi, infatti, sono alla ricerca di rinforzi idonei per il progetto tecnico di Emery. L’ex tecnico del Villarreal è chiamato a fare grandi cose con la maglia dei Villains. Che Lozano però non vestirà.

Il possibile affare salta dal momento che Monchi, diesse dell’Aston Villa con un passato tra Siviglia e Roma, si è opposto all’idea. In particolare perché gli obiettivi per il club sono altri. Uno su tutti: Nicolò Zaniolo, in cima alla lista dei desideri di Emery.

A conferma di ciò lo stesso tecnico iberico si è speso a favore dell’arrivo dell’italiano: “Un profilo giusto, che può giocare da numero sette o da numero dieci, in centrocampo o in attacco – le sue dichiarazioni – . Può fare al caso nostro“. Un indizio che vale quasi come una prova. Il no a Lozano è dovuto soprattutto a questo.