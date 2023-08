La scelta per Frosinone è fatta: Garcia sorprende tutti

Il tecnico francese ha deciso, l’ultima amichevole del Napoli non ha lasciato dubbi in vista dell’esordio in campionato

La prossima sarà per il Napoli una stagione storica, nel bene o nel male. La terza nella storia azzurra con il tricolore sul petto, una stagione di conferme. Rudi Garcia dovrà dimostrare che Luciano Spalletti non è stato l’unico fattore che ha portato alla vittoria del campionato l’anno scorso.

Il Napoli dovrà confermare il proprio dominio nella Serie A, ma anche dare una scossa al proprio percorso europeo. L’anno scorso la fase a gironi aveva entusiasmato società e tifosi, con alcune prestazioni straordinarie, ad esempio quella con il Liverpool. L’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Milan, però, non è andata giù alla squadra che adesso ha voglia di rifarsi.

Il 31 agosto ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions League, con il Napoli che occuperà una posizione dominante, essendo in prima fascia in quanto vincitrice dello scorso campionato di Serie A. Tra una settimana inizia il campionato, e Rudi Garcia deve iniziare a fare le sue scelte. Una potrebbe sorprendere tutti.

Napoli, pochi giorni alla prima partita: ecco chi giocherà in difesa

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il tecnico del Napoli Rudi Garcia deve iniziare a pensare alla formazione titolare. La prima partita sarà contro il Frosinone, in una sfida insidiosa contro una squadra neopromossa.

Il doppio ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel Di Sangro, ha consentito all’allenatore di scrutare tutti i calciatori presenti in rosa, compresi alcuni giovani della Primavera e altri tornati da stagioni in prestito. Nel frattempo il mercato azzurro è ancora in corso, con alcune situazioni da risolvere. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che Victor Osimhen rimarrà ancora a Napoli, ma Hirving Lozano e Piotr Zielinski sono ancora incerti riguardo il loro futuro. Sul fronte entrate, la dirigenza sta lavorando all’arrivo di Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo.

Contro ogni aspettativa, però, Rudi Garcia ha preso una scelta per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro il Frosinone. Natan, nuovo arrivato per sostituire Kim, non avrà un posto da titolare nella gara d’esordio. Rudi Garcia andrà sul sicuro, schierando Juan Jesus al fianco di Rrahmani, come provato nel corso dell’ultima amichevole contro l’Apollon Limassol. Intanto si continua a lavorare in vista della prima partita, in attesa di altre decisioni da parte del tecnico francese.