La cessione è doppia: via in due in un colpo solo

Il Napoli a breve provvederà a sfoltire la rosa del tecnico Garcia. In cantiere una doppia cessione: fumata bianca vicina Punta al tris il Napoli adesso. I Campioni d’Italia, dopo aver regalato a Rudi Garcia rinforzi del calibro di Natan e di Jens Cajuste, continuano ad essere molto attivi sul mercato: nel mirino è finito il Golden Boy del Celta Vigo Gabri Veiga, che freme dalla voglia di sbarcare di Italia. Ai galiziani è stato proposto un conguaglio di 30 milioni più il cartellino di Diego Demme. L’ex Lipsia, scivolato indietro nelle gerarchie, è ormai un esubero ma il suo non sarà l’unico addio che andrà in scena nei prossimi giorni. Il club infatti, oltre a potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore francese, intende pure sfoltirla piazzando altrove gli elementi ritenuti sacrificabili. L’elenco, ad esempio, contiene il nome di Hirving Lozano che finora ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla dirigenza. Nelle scorse settimane a farsi avanti era stato il Los Angeles FC, tuttavia i californiani, nonostante i vari contatti avuti, non sono riusciti a strappare il “sì” del presidente Aurelio De Laurentiis. L’ala messicana (in scadenza nel 2024) spera in una chiamata proveniente dalla Premier League, mentre ha già fatto sapere di non essere interessato ad un trasferimento in Arabia Saudita. Il prezzo, nel frattempo, è stato fissato: chi lo vuole dovrà versare 15 milioni nelle casse societarie. Possibile inoltre la partenza di Gianluca Gaetano, finito nel mirino dell’Empoli: l’affare è possibile, ma prima servirà la cessione di Liam Henderson. In bilico, poi, la posizione di un altro componente dell’attuale gruppo. Napoli, doppia cessione in programma Parliamo di Alessandro Zanoli, cercato dal Genoa che sogna di prendere anche Demme. Il Grifone ha intenzione di allestire una rosa competitiva per la Serie A: finora alla corte di Alberto Gilardini sono arrivati Mateo Retegui (dal Tigre), Junior Messias (Milan) e Koni de Winter (Juventus). Adesso la speranza è quella di aggiungere al puzzle il giovane terzino, reduce dall’ottima porzione di stagione vissuta alla Sampdoria, ed il regista italo-tedesco. Le interlocuzioni sono scattate e resta da vedere quale sarà la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis. Demme, dal canto suo, prepara la valigia: nel suo futuro c’è la Spagna o la città della Lanterna. Più che probabile, infine, il divorzio da Alessio Zerbin utilizzato con il contagocce nell’ultimo campionato da Luciano Spalletti (191 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco). Il classe 1999 piace al Frosinone, che conta di chiudere l’affare prima dell’inizio in campionato. Work in progress. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

