Il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia: i dettagli

Il mercato degli azzurri passa anche dai rinnovi cruciali dei suoi campioni. Il georgiano potrebbe presto prolungare con la squadra

Il calciomercato estivo non si fa soltanto con i nuovi acquisti ma anche con la conferma delle proprie stelle. Aurelio De Laurentiis è consapevole di questo e sta lavorando quotidianamente per mettere nero su bianco il rinnovo di Osimhen e Kvaratskhelia. Il georgiano è stato artefice di una stagione a dir poco sontuosa ed è stato infatti premiato come miglior giocatore della Serie A. Nonostante sia arrivato in Italia da un solo anno, ha conquistato la tifoseria a suon di giocate, gol e assist ed ormai a Napoli è un beniamino.

Date le prestazioni di altissimo livello di Kvara, il Napoli vuole tutelarsi e prolungargli il contratto. L’attaccante verrebbe ricompensato con un aumento sull’ingaggio che attualmente è di 1,2 milioni di euro. Il talento dei partenopei ha ancora quattro anni con gli azzurri, ma il nuovo accordo verrebbe trovato per permettere al giocatore un adeguamento sullo stipendio. L’offerta del club si aggirerebbe sui 4 milioni di euro a stagione con il calciatore che è pronto ad accettare.

Il georgiano merita un adeguamento salariale

Gli agenti del giocatore sono in attesa di un nuovo incontro con la dirigenza e con Aurelio De Laurentiis. L’entourage ha già un accordo di massima con il Napoli ed è pronto un ritocco sullo stipendio. A lanciare la notizia di una chiusura imminente è stata l’edizione quotidiana del il Mattino che ha spiegato che i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la fumata bianca.

Gli azzurri potrebbero quindi presto rinnovare i contratti dei due giocatori simbolo della squadra. Kvara e Osimhen sono stati gli artefici e i trascinatori del terzo scudetto e la dirigenza è a conoscenza del fatto che tutti i club europei potrebbero tentare di strapparglieli.