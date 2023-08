Anna Tatangelo straripante: il bikini fa fatica a contenerla

La bella cantante e showgirl Anna Tatangelo fa impazzire i follower con l’ultimo post in costume pubblicato sul suo profilo Instagram

Salita alla ribalta nel 2002, quando vinse Sanremo giovani con il brano “Doppiamente fragili”, Anna Tatangelo ancora oggi è la più giovane vincitrice del Festival della canzone italiana, avendolo vinto a solo 15 anni. Nel corso degli anni si è poi affermata come icona della musica pop italiana, incidendo più di cento brani e otto album inediti. Di recente si è affacciata anche a nuovi generi musicali, come l’urban-pop nei quali ha ugualmente riscontrato grande successo, anche grazie alle collaborazioni con alcuni degli artisti più seguiti della scena rap.

Anna Tatangelo è da anni al centro del gossip per la sua celebre storia d’amore con Gigi D’Alessio. Si tratta senza dubbi di una delle coppie più discusse e paparazzate della musica italiana, sopratutto dal 2017 in poi, quando si cominciò a parlare di una possibile crisi, fino ad arrivare all’ufficializzazione della fine del rapporto nel 2020. I due hanno avuto anche un figlio, Andrea, nato nel 2010.

Di recente la Tatangelo è tornata a far parlare di sé in seguito alla relazione con il rapper napoletano Livio Cori. Anche questa relazione è volta al termine, nel settembre del 2o22. Tuttavia, la bella cantante pare aver trovato finalmente la pace dopo essersi legata sentimentalmente a Mattia Narducci, modello italiano che ha sfilato anche per brand molto importanti come Giorgio Armani e Dolce e Gabbana.

Anna Tatangelo, la foto in costume lascia senza fiato i suoi fan

Oltre alle sue spiccate doti canore e di intrattenimento, la Tatangelo può contare un profilo Instagram molto seguito, che conta quasi 2 milioni di followers. Specialmente in questo periodo estivo, dove le foto in costume sono all’ordine del giorno, i commenti nei suoi post sono stracolmi di complimenti. I suoi fan elogiano la splendida forma fisica, che lascia quasi pensare che il tempo per lei scorra più lentamente. Questo anche grazie alla palestra, che la cantante frequenta con assiduità.

In uno degli ultimi scatti, Anna ha messo in mostra un fisico scultoreo, esaltato da un bikini rosso che ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers, che hanno inondato di like il post. Mare, sole e relax, la Tatangelo si sta godendo le meritate vacanze tra l’Argentario e Ibiza in compagnia del suo nuovo fidanzato Mattia Narducci, in attesa di ricominciare a calcare i palchi più importanti delle televisione italiana.