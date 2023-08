Lascia il Napoli, affare fatto in Serie A

Sembra davvero tutto fatto, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il club per mandarlo in prestito

L’obiettivo della dirigenza partenopea sembra chiaro. La volontà è quella di mandare il giocatore in prestito con lo scopo di farlo maturare calcisticamente in Serie A e permettergli di mettere tanti minuti nelle gambe. Con il Verona infatti il Napoli ha trovato l’accordo per lasciar partire soltanto per questa stagione Michael Folornusho. La squadra di Marco Baroni sarebbe ottima per il calciatore che potrebbe crescere e giocarsi le proprie carte in campionato. Starà poi al tecnico dei gialloblu vedere se l’italo-nigeriano potrà essere titolare o meno.

A riportare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive di un accordo imminente tra Napoli e Verona. Secondo la Rosea restano da limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda la formula del prestito. La dirigenza azzurra vorrebbe il prestito oneroso, soluzione non gradita dai veneti che però potrebbero pagare l’intero ingaggio al calciatore. La quadra potrebbe essere trovata a breve, nel frattempo i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura della trattativa. Su Folorunsho c’è anche il pressing dell’Empoli che osserva la situazione a fari spenti. Qualora non si dovesse concretizzare l’accordo tra Napoli e Verona, i toscani potrebbero inserirsi nella trattativa.

Piazzare gli esuberi è l’obiettivo principale

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo tutto il mese di luglio in cui la situazione viveva un immobilismo preoccupante per i tifosi, negli ultimi giorni la musica è cambiata. La squadra di Aurelio De Laurentiis è scatenata sia per quanto riguarda le uscite che per le entrate. Manca pochissimo all’esordio degli azzurri in campionato. Il Napoli sarà impegnato al Benito Stirpe di Frosinone per la prima partita della stagione da campione d’Italia. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare nella mani di Rudi Garcia una squadra che sia già pronta proprio per il debutto.

L’accordo per Gabri Veiga è ormai a un passo. Il Napoli acquisterà dal Celta Vigo il giovane talento spagnolo che si unirà agli azzurri molto presto. Restano da limare gli ultimi dettagli nella trattativa che ormai procede davvero spedita. Veiga arriverà a prescindere da Zielinski, che nonostante le offerte dall’Arabia Saudita, potrebbe rimanere a Castel Volturno. Con la cessione in prestito di Folornusho al Verona, potrebbe partire anche Gianluca Gaetano che è sulla lista di coloro che potrebbero lasciare il Napoli. Con questi affari in corso, il centrocampo potrebbe alleggerirsi di alcuni esuberi per permettere proprio l’ingresso dello spagnolo.