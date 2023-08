“Resta con noi”: il tecnico gela il Napoli sull’obiettivo

Ancora una batosta in chiave mercato per il Napoli, gelato dalle dichiarazioni del tecnico sul futuro dell’obiettivo azzurro.

In casa Napoli si è finalmente tornati a respirare concretamente aria di calciomercato, dopo lo stop imprevedibile vissuto nei mesi di giugno e di luglio. I partenopei hanno infatti imboccato alla grande la via di agosto, portando all’ombra del Vesuvio due giovani prospetti come Natan Souza e Jens Cajuste. Il primo, prelevato dal RedBull Bragantino, è infatti giunto in Italia per ricoprire il delicato ruolo di erede di Kim, con il secondo acquistato dal Reims per rinforzare ulteriormente il centrocampo partenopeo.

Quest’ultima zona di campo è però ancora al centro di voci di mercato nell’ambiente Napoli, dove le ultime ore sono state indubbiamente figlie della situazione Gabri Veiga. Fra novità, nuove offerte e clausole rescissorie infatti, il centrocampista spagnolo sembrerebbe più vicino agli azzurri ogni giorno che passa, seppur la chiusura definitiva tardi effettivamente ad arrivare. Nel frattempo però, proprio il centrocampo partenopeo potrebbe aver subito un’inaspettata batosta, confermata dalle ultime dichiarazioni del tecnico in merito al futuro di un’obiettivo Napoli.

Seppur le voci si erano infatti arenate nell’ultimo periodo, tale pista è sempre rimasta aperta nell’ombra, prima di venire definitivamente sommersa nelle ultime ore.

Dionisi scaccia ogni dubbio, Maxime Lopez resterà al Sassuolo

Lanciato nel calcio che conta proprio da Rudi Garcia, ai tempi del Marsiglia, Maxime Lopez è divenuto con il tempo uno degli obiettivi principali del centrocampo Napoli. Questo, a causa di un Demme sempre più in uscita nonché di alcune dichiarazioni rilasciate dal centrocampista francese che suggerivano ad un possibile approdo in terra partenopea. Il tutto era stato però frenato da Garcia stesso, secondo cui Lopez non sarebbe stato un obiettivo concreto. L’imprevedibilità da sempre mostrata dal mercato azzurro aveva però lasciato viva qualche speranza.

Speranza definitivamente abbattuta da mister Dionisi, intervenuto sul caso in conferenza stampa. Prima del match di Coppa Italia fra Cosenza e Sassuolo infatti, il tecnico dei neroverdi ha contribuito a tessere le lodi di Maxime Lopez, evidenziando nella sua bravura nonché duttilità i motivi dietro alle insistenti voci di mercato sul francese. “Dovrà rimettersi in gioco se rimarrà, e francamente credo proprio che sarà così“, le parole di Dionisi. Dichiarazioni che sanno dunque pienamente di permanenza, atte a spegnere gli ancora vivi sogni dei tifosi napoletani.

Per una brutta notizia arriva però sempre una controparte positiva. Dionisi infatti, dopo aver scongiurato le news sulla partenza di Maxime Lopez, ha invece alimentato quelle inerenti ad un possibile addio di Berardi. “Non so cosa abbia per la testa“, le dichiarazioni del mister, abili a catturare le attenzioni di tutti i team sulle tracce dell’esterno. Fra essi, ovviamente anche il Napoli, cui lista di obiettivi per l’eventuale post-Lozano presenta anche il nome del capitano del Sassuolo.