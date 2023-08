Napoli, Gabri Veiga è impaziente: svelato il retroscena di mercato

Il Napoli continua a trattare per chiudere Gabri Veiga: resta da superare il muro del Celta Vigo, fermo sulla valutazione della clausola

Senza alcun dubbio il nome che sta infuocando l’estate di calciomercato del Napoli è quello di Gabri Veiga. Lo spagnolo classe 2002 ha già fatto innamorare i tifosi azzurri con la sua classe e il suo talento, ora tutti non vedono l’ora di accoglierlo in maglia azzurra al più presto.

Se negli scorsi giorni si parlava di operazione “bloccata” dalla cessione di Zielinski in Arabia Saudita, in realtà, stando a quanto trapelato di recente, l’operazione Gabri Veiga potrebbe essere effettuata a prescindere dal futuro del centrocampista polacco.

Napoli, asso nella manica per abbassare la clausola: Gabri Veiga aspetta fiducioso

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è al lavoro per trovare un’intesa con il Celta Vigo per abbassare la clausola di 40 milioni di euro che lega lo spagnolo al club. L’ultima idea degli azzurri è quella di inserire all’interno della trattativa una contropartita tecnica, la rosea parla di Demme come possibile nome. Se il Celta accettasse l’inserimento del tedesco si potrebbe chiudere l’affare con un conguaglio economico di 25-30 milioni di euro.

Gabri Veiga intanto è impaziente, non attende altro che la chiamata del Napoli e punta ad esser disponibile già alla prima di campionato contro il Frosinone.