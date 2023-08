Marika Fruscio, curve esplosive: lo scatto notturno è da togliere il fiato

Marika Fruscio incontenibile nello scatto notturno: la foto postata dalla bella showgirl fa impazzire i tifosi del Napoli che la seguono

In attesa di iniziare la settimana che porta alla prima di campionato, i calciatori del Napoli – terminato il ritiro di Castel di Sangro – si godono qualche giorno di meritata vacanza. Vacanze in corso anche per una delle tifose più sfegatate e sensuali della squadra partenopea: Marika Fruscio.

La showgirl in caso di Scudetto aveva promesso grandi sorprese e così è stato: la brianzola dalle origine campane e dal cuore azzurro è apparsa in lingerie per festeggiare il tricolore conquistato dalla squadra di Spalletti, ha postato poi le piccanti foto sui suoi profili social per la gioia di tutti i tifosi azzurri che la seguono. Su Instagram vanta un seguito di quasi 900mila followers, tutti letteralmente incantati dalla sua prorompente sensualità. Del resto come si fa a rimanere indifferenti davanti a curve che tolgono il fiato.

Nonostante si stia godendo le vacanze, a quanto pare la Fruscio non ha intenzione di fermarsi e continua a stupire tutti con alcuni scatti estivi letteralmente da urlo.

Marika Fruscio, la sera diventa hot: i tifosi azzurri sono pazzi di lei

Nel recente passato l’abbiamo ammirata come conduttrice ed opinionista in trasmissioni come Top Calcio 24 o anche Calcissimo su Telelombardia, ma l’abbiamo notata anche su Canale 21 ed oltre ad un fisico straordinario, ha mostrato di essere una grande appassionata e conoscitrice della materia. Di certo potremo osservarla in tv anche la prossima stagione, intanto Marika si gode il meritato relax. Per non disattendere le richieste dei suoi followers la showgirl sta postando svariati scatti delle sue vacanze, che i suoi seguaci stanno apprezzando particolarmente inondando i post di like e commenti.

Dopo un pranzo decisamente hot con una scollatura che ha mandato in estasi i suoi ammiratori, la Fruscio ha voluto celebrare a dovere anche la notte di San Lorenzo. In uno degli ultimi scatti del suo profilo si mostra in costume, insieme ad alcuni amici. Ma la compagnia passa quasi inosservata perché ciò che salta maggiormente all’occhio è l’innata sensualità messa in mostra dalla tifosa azzurra, esaltata da un piccante costume che evidenzia le sue curve da non credere. Come facilmente ipotizzabile, il post ha riscosso un discreto successo tra i suoi seguaci, che hanno riempito la bella opinionista tv di cuoricini, like e complimenti.