Il doppio addio solo a fine agosto: Il Napoli ha programmato tutto

Il Napoli, dopo aver preso Cajuste, sta provvedendo a pianificare una serie di cessioni. De Laurentiis ha definito la strategia da seguire

Dopo un periodo di stasi, si è acceso all’improvviso il mercato in entrata del Napoli. I Campioni d’Italia prima hanno regalato a Rudi Garcia l’adeguato sostituto di Kim Min-jae ovvero Natan, preso dal Red Sul Bragantino in cambio di 10 milioni. In seguito, alla corte del tecnico francese è arrivato Jens Cajuste per il quale sono stati versati 12 milioni nelle casse dello Stare Reims. Ora il club proverà a prendere Gabri Veiga e a pianificare una serie di cessioni.

Il Golden Boy del Valencia, autore di 11 reti e 4 assist nelle 40 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, nei piani azzurri può arrivare al di là di come andrà a finire la vicenda Zielinski. Il polacco nei giorni scorsi sembrava ormai ad un passo dal lasciare Napoli per trasferirsi all’Al-Ahli, società pronta a sborsare trenta milioni di euro per il suo cartellino e ad offrirgli un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione per tre anni.

Ieri però l’improvviso dietrofront, complice anche i dubbi della famiglia, ed ecco che Zielinski è tornato ad essere un perno del Napli. Un Napoli che non hanno intenzione di mollare la pista Veiga e lavorano per convincere il Celta. I galiziani, finora, hanno provato a resistere chiedendone almeno 40 ma devono fare i conti con la volontà del classe 2002 di sbarcare in Italia e mettersi alla prova in Serie A.

Le interlocuzioni proseguiranno, con il Napoli che conta di chiudere a breve la pratica. De Laurentiis, al tempo stesso, sta valutando il futuro di due componenti dell’attuale rosa.

Napoli, la strategia di De Laurentiis: doppia cessione solo a fine agosto

Si tratta di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, poco impiegati da Luciano Spalletti nell’ultima annata. Il centrocampista, ad esempio, ha totalizzato 8 presenze in campionato (68 minuti) mentre l’esterno si è fermato a quota 10 (191). Il primo doveva finire all’Udinese ma l’operazione è saltata visto che i bianconeri, nell’ambito dell’affare che ha portato Lazar Samardzic all’Inter, hanno preso Giovanni Fabbian. Il secondo, invece, continua a piacere molto al Frosinone.

La strategia è stata definita. Il Napoli li stima e li farà partire in prestito entro la fine del mese soltanto nel caso in cui dovessero arrivare degli adeguati sostituti. Per ora, quindi, continueranno a lavorare insieme al resto dei compagni in vista del debutto in campionato fissato per il 19 agosto. Per il resto, si vedrà più avanti. Ora la priorità consisterà nello strappare al Celta Viga la stellina Gabri Veiga.