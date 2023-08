David non è l’unico: nome nuovo se salta Osimhen

Il Napoli pronto a tutto pur di trattenere Osimhen. Se parte, pronto l’assalto a David. Ma oltre al canadese spunta un altro nome

Il Napoli farà di tutto pur di trattenere Victor Osimhen. Il centravanti, capocannoniere dello scorso campionato, è la punta di diamante di un gruppo che ha vinto e che vuole ripetersi, finanche migliorarsi. Nelle ultime ore le sirene arabe continuano a suonare, per l’attaccante nigeriano. Ma il Napoli, che considera Osimhen parte integrante e fondamentale del suo progetto, tiene botta. E lo farà, disposto come è a tutto pur di mantenere ben saldo Victor al suo posto. Certo, poi oltre al mercato e le speculazioni esistono delle offerte.

E di quelle indecenti, per far saltare il tavolo, possono sempre arrivarne. Per questo gli azzurri, per ogni evenienza, si stanno comunque già attrezzando. Se parte Osimhen, arriverà un rimpiazzo di pari peso. Jonathan David è il nome che va più di moda. Ma da oggi non è più il solo.

Calciomercato Napoli, nome nuovo per il post Osimhen

Il profilo di Jonathan David è da tempo in orbita Napoli. Un calciatore che piace, poco altro da aggiungere. Canadese, classe 2000, David è un centravanti di razza, uno “puro” per usare un termine tecnico, uno che cioè in area sa il fatto suo. Il Napoli lo segue e monitora. I numeri sono dalla sua: da quando è al Lille, e cioè dal 2020, ha realizzato 52 gol. Non pochi, ovviamente. E dal Lille proveniva anche lo stesso Osimhen: una garanzia, il club francese. Ma David oggi non è più il solo nome per un eventuale sostituzione del nigeriano.

Altro nome è quello di Randal Kolo Muani, attaccante francese in forza all’Eintracht Francoforte. Una vecchia conoscenza del Napoli, che lo ha affrontato nella scorsa stagione in Champions League. In Bundesliga il francese – che è anche vicecampione del mondo con la sua nazionale – si è ben distinto. Ed ha attirato su di sé le attenzioni di tanti club in giro per l’Europa. Tra questi il Napoli, che lo ha messo in lista.

Qui spaventa la valutazione del calciatore: non meno di cento milioni per strapparlo da Francoforte. Ma con l’addio di Osimhen il Napoli avrebbe i soldi per piazzare il colpo. Tuttavia su Kolo Muani c’è da tempo il PSG, che ha intavolato qualche discorso coi tedeschi. I club si parlano e, con la contropartita giusta, si può trovare anche la quadra sul prezzo del cartellino. Il Napoli osserva. Se salta Osimhen qualcosa si muoverà.