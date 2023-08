Napoli, il sogno è già svanito: salta il colpo, niente da fare

Sfuma la trattativa per il centrocampista, trattativa complessa e richieste alte, per il Napoli niente colpo

L’arrivo di Natan, e l’improvviso approdo di Cajuste al Napoli, hanno dato vita ad un mercato che finora era stato caratterizzato quasi solo dalle voci e molto poco dai fatti.

Natan Bernardo de Souza è arrivato in sordina come sostituto del coreano Kim, volato al Bayern Monaco, lasciando un enorme un buco in difesa, adesso affidata al brasiliano nonostante i pochi giorni di preparazione che potrà affrontare insieme al resto della squadra.

Subito dopo l’arrivo a sorpresa di Jens Cajuste, centrocampista classe 1999 proveniente dal Reims. Un affare concluso a fari spenti da Aurelio De Laurentiis, che porta a Napoli un giocatore molto fisico, capace sia di recuperare palloni che di qualche incursione verso l’area di rigore. Sarà il vice di Anguissa alla corte di Rudi Garcia. Il tecnico francese avrà bisogno di una rosa molto ampia visti i numerosi impegni che il Napoli dovrà affrontare.

Se da un lato gli azzurri mettono a segno colpi di mercato, dall’altro vedono sfumare alcune trattative. Nel frattempo la dirigenza lavora anche ad alcune situazioni scomode, come il futuro di Victor Osimhen e quello di Piotr Zielinski.

Napoli, sfuma Koppmeiners per il centrocampo: il motivo

Teun Koopmeiners è stato a lungo un obiettivo del Napoli. Il mediano olandese classe 1998 dell’Atalanta ha disputato un’ottima stagione l’anno scorso. Trentacinque partite, 10 gol e 4 assist in un’annata che ha visto l’Atalanta concludere al quinto posto con la qualificazione in Europa League.

Una trattativa complessa quella del Napoli con i bergamaschi a causa delle richieste alte del presidente Percassi, che non ha mai abbassato le sue pretese. Secondo la Gazzetta dello Sport c’è, tuttavia, anche un altro motivo che oggi può far considerare la trattativa completamente chiusa.

Percassi aveva avuto un occhio di riguardo nei confronti di Aurelio De Laurentiis tenendolo come pista prioritaria qualora il patron azzurro avesse fatto un’offerta adeguata. Nel frattempo, però, qualcuno ha provato a scavalcare Percassi, contattando l’agente di Koopmeiners ed il calciatore in modo diretto, facendo arrabbiare la società bergamasca. A quanto pare Aurelio De Laurentiis e Percassi hanno chiarito sistemando le cose, ma la trattativa è ormai andata.

Occasione persa, dunque, per il Napoli che adesso è alla ricerca di un altro centrocampista. Il nome più caldo è quello di Gabri Veiga del Celta Vigo. Occhio ai prossimi giorni perchè il Napoli è molto attivo sul mercato, e il campionato sta per iniziare.