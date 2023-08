Napoli-Bayern, si pensa a un altro super affare dopo Kim: i dettagli

Pronto un altro super affare di calciomercato tra Napoli e Bayern Monaco dopo quello che ha portato in Baviera il difensore Kim Min Jae

L’asse di mercato tra Napoli e Bayern Monaco si è già infiammato nel corso di questa sessione di mercato, con il passaggio del difensore sudcoreano Kim Min Jae dagli azzurri al club bavarese dopo il pagamento della clausola di 55 milioni da parte dei tedeschi. L’affare ha ovviamente intristito i tifosi del Napoli, che in una sola stagione si erano innamorati del sudcoreano, premiato come miglior difensore dell’ultima stagione di Serie A in cui il Napoli ha trionfato vincendo il suo terzo tricolore.

Dopo l’affare che ha visto il passaggio di Kim in Bundesliga però, il Bayern Monaco ha bussato nuovamente alla porta del club azzurro, provando a chiudere un altro super colpo che metterebbe ancora di più nei guai il Napoli, soprattutto considerando che manca ormai praticamente una settimana all’inizio ufficiale della stagione. I Campioni d’Italia in carica infatti scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone il 19 agosto per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A in cui dovranno difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Potrebbero farlo senza uno dei titolari inamovibili di Garcia se l’assalto del Bayern andasse a segno.

Dopo Kim il Bayern pronto ad un altro super colpo dal Napoli

In casa Bayern Monaco nelle ultime ore c’è grande preoccupazione per le condizioni di Manuel Neuer, il cui recupero non procede molto bene e sembra destinato ad avere tempi ben più lunghi di quanto preventivato. Addirittura sono trapelate notizie preoccupanti riguardo una perdita di sensibilità al piede da parte del portiere tedesco. Per questo motivo il club bavarese avrebbe iniziato a mettere nel mirino Alex Meret del Napoli, che l’anno scorso è stato il portiere meno battuto dell’intero campionato di Serie A.

Alex Meret nell’ultima stagione ha avuto una vera e propria rivalsa nei confronti dei suoi detrattori, conquistandosi gli applausi a suon di parate decisive e prestazioni convincenti. Negli occhi i tifosi hanno certamente di più le giocate offensive della coppia d’oro formata da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ma le giocate tra i pali dell’ex estremo difensore della SPAL sono state molto importanti per la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli guidato da Luciano Spalletti. Ora le sirene di mercato si fanno intense anche per lui, con il Bayern Monaco che dovrà risolvere la questione portiere il prima possibile.