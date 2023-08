LIVE – Napoli-Apollon Limassol: iniziata la partita!

4′ – Spunto di Kvaratskhelia sulla sinistra, salta un avversario e crossa in area per Osimhen, ma il pallone è troppo alto e l’azione sfuma.

1′ – Cominciata la partita.

ORE 18.30 – Squadre in campo, a breve il fischio d’inizio.

Alle 18:30 il Teofilo Patini di Castel Di Sangro ospiterà per l’ultima volta gli azzurri. Giornata conclusiva del ritiro per il Napoli in Abruzzo dove terminerà la preparazione estiva con l’ultimo test amichevole. I partenopei sfideranno infatti i ciprioti dell’Apollon Limassol. Rudi Garcia ha in mente di provare quella che potrebbe essere un’ipotetica formazione che esordirà al Benito Stirpe di Frosinone il 19 agosto per l’inizio del campionato di Serie A.

Da domani gli azzurri rientreranno in città dove inizieranno a lavorare a Castel Volturno. L’obiettivo del tecnico francese è quello di recuperare gli infortunati che, durante il ritiro, sono stati davvero in tanti.

L’undici titolare del Napoli contro l’Apollon Limassol

Ultime prove tecniche per Rudi Garcia che ha già in mente di provare a schierare quasi tutti i titolari contro i ciprioti in vista dell’imminente inizio della stagione che sarà la prossima settimana. C’è grande attesa di vedere i nuovi volti per il Napoli dove sia Natan che Cajuste, arrivato soltanto ieri, potranno mettere nelle gambe i primi minuti in azzurro. In attesa di nuovi sviluppi di mercato dove potrebbe a giorni chiudersi la trattativa per Gabri Veiga, Rudi Garcia conferma i suoi titolari. Dal 1′ anche Osimhen e Kvara, che negli ultimi giorni avevano accusato qualche disagio fisico.

Ritorna titolare anche Piotr Zielinski che, all’ultimo momento, avrebbe deciso di rinnovare con il Napoli e di non cedere alle tentazioni provenienti dall’Arabia Saudita. Di seguito ecco gli undici azzurri che partiranno dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia

APOLLON LIMASSOL (4-3-3): Antosch; Ekpolo; Skjelvik; Peybernes; Kyriakou; Darikawa; Jurecevic; Coll; Abdurhimi; Diguiny; Valbuena