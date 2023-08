Dove vedere Napoli-Apollon Limassol in streaming e TV: tutte le soluzioni

Ultimo giorno a Castel Di Sangro e ultima amichevole per gli azzurri che sfideranno i ciprioti dell’Apollon Limassol

Sarà l’ultimo test per il Napoli e per Rudi Garcia prima di entrare nel vivo della vera e propria stagione. Gli azzurri sfideranno l’Apollon Limassol come test finale per chiudere il ritiro svolto nelle ultime due settimane a Castel Di Sangro. Gli uomini di Rudi Garcia hanno un’ultima di chance di dimostrare ai tifosi il livello di preparazione maturato quest’estate prima della sfida al Frosinone del 19 agosto.

Un ritiro estivo abbastanza sfortunato per il Napoli che ha visto tanti infortuni. Osimhen, Anguissa e Kvaratskhelia si stanno allenando regolarmente con la squadra. Per il match del Benito Stirpe, Garcia spera di ritrovarli tutti e schierarli nell’undici iniziale. Quella contro i ciprioti sarà la sesta amichevole dei partenopei che poi torneranno per gli ultimi giorni ad allenarsi a Castel Volturno.

Come assistere all’ultima amichevole degli azzurri

Quella dello stadio Teofilo Patini di stasera, come specificato, sarà l’ultima uscita prima del campionato per il Napoli. La partita si giocherà alle 18:30 e sarà un’esclusiva di Sky Sport. A differenza delle prime sgambate di Dimaro, dove era possibile guardare le partite degli azzurri anche in chiaro su TV8, queste saranno in pay per view.

Bisognerà infatti acquistare l’evento su Sky Primafila al prezzo di 9,99€ e vedere la partita su Sky Sport al canale 251 dell’emittente. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile assistere a Napoli-Apollon con tutti i dispositivi collegati all’app SkyGo. È sconsigliata una visione attraverso tutti i siti di streaming pirata.