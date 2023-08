De Laurentiis accontentato, il Napoli incassa 35 milioni per un’altra cessione

Sembra che l’addio tra il Napoli e il calciatore sia ormai imminente. Le richieste economiche di De Laurentiis potrebbero essere soddisfatte per velocizzare le operazioni di trasferimento

Il calciomercato estivo della squadra partenopea è prima partito molto a rilento ma, negli ultimi giorni, ha subìto un’accelerazione improvvisa che può accontentare tanti tifosi. Prima si era parlato di una immensa difficoltà nell’acquistare quello che doveva essere l’erede designato di Kim Min-Jae e lo scetticismo nell’ambiente, per un reparto difensivo incompleto, era soverchiante. Nell’ultima settimana, invece, è stato definito l’arrivo del brasiliano Natan, difensore centrale brasiliano che rimpiazzerà l’addio del coreano. I tifosi non conoscono lo stile del loro nuovo acquisto ma, conoscendo l’operato dello scouting di mercato di De Laurentiis e società, restano fiduciosi.

L’anno scorso a salutare erano stati Koulibaly, Mertens e Insigne e la dirigenza, con astuzia, era proprio andata sul mercato a prelevare talenti come Kim o Kvara che poi difatti hanno stupito la Serie A, stravincendola. Con un reparto difensivo, apparentemente sistemato, adesso i pensieri della dirigenza partenopea si focalizzano su attacco e centrocampo. Prima è arrivato Jens Cajuste, centrocampista svedese prelevato dalla Ligue 1. L’ex Reims, con già 15 presenza nella Nazionale maggiore svedese, è un altro colpo in pieno stile Napoli. Nelle gerarchie di Rudi Garcia potrebbe fungere da riserva come accadeva per Ndombele l’anno scorso.

Adesso si lavora all’addio di Zielinski

Piotr Zielinski è molto vicino alla cessione. Il polacco non ha accettato il nuovo rinnovo con gli azzurri in quanto chiedeva più soldi di quelli offerti. Arrivata la richiesta dall’Arabia Saudita, l’Al Ahli ha offerto al trequartista uno stipendio di circa 12 milioni a stagione per tre anni. Il giocatore, dopo giorni di riflessione, pare intenzionato ad accettare le proposte che arrivano dal medioriente. Anche Piotr Zielinski, 29 anni, potrebbe cedere quindi alla Saudi League. Gli unici dettagli da sistemare erano quelli relativi al prezzo del cartellino.

Secondo l’edizione odierna della Repubblica Napoli, gli emiri dell’Al Ahli potrebbero prontamente accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis e dirigenza che chiedevano circa 35 milioni di euro. Probabile che quindi, per accelerare le operazioni da ambo le parti, si vada verso la chiusura per quella cifra. Una volta incassata la somma, il Napoli potrebbe interamente reinvestirla con dei bonus in aggiunta per chiudere subito per Gabri Veiga. Il centrocampista dell’U21 spagnola e del Celta Vigo piace moltissimo agli azzurri. Già fatta recapitare un’offerta da oltre 30 milioni rifiutata dagli spagnoli. La sensazione è quella che l’affare si faccia e che il Napoli possa pagare la clausola di 40 milioni per il talento della Liga.